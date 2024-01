Cine Fricção traz oficinas e exibições de filmes gratuitos a partir desta semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Janeiro chegou, e com ele as ações gratuitas do projeto “Cine Fricção”, que serão realizadas em Poços de Caldas, propondo a circulação de ações como a exibição de obras audiovisuais e cinematográficas por diferentes pontos da cidade, visando sempre a descentralização tanto dos locais quanto das obras, tendo como ponto principal de discussão a produção audiovisual LGBTQIAPN+ brasileira. Além da realização de oficinas que dialogam com as temáticas.

Serão três sessões gratuitas de cinema, contando com uma curadoria criteriosa para selecionar obras audiovisuais que abordam questões relevantes para a comunidade LGBTQIAPN+. Serão incluídos filmes curtas-metragens nacionais premiados representando a pauta da diversidade. Promovendo uma ação diferenciada com capacidade de fazer o público se emocionar e refletir, abordando de forma sensível questões importantes que envolvem a sociedade, resultando em uma ferramenta muito poderosa para atingir as pessoas de maneira diferente.

Para o encontro a ideia é uma sala de cinema, de preferência ao ar livre (caso não chova), com estrutura e conforto para receber a comunidade e discutir junto com diferentes convidados a cada sessão, as temáticas presentes nas obras. Temáticas estas voltadas para a comunidade LGBTQIAPN+ e as consequências da opressão enraizada na sociedade, apresentando vivências e possibilidades da arte como um instrumento para que essas vivências sejam visibilizadas, tendo seus direitos e políticas públicas garantidos e respeitados.

A exibição dos filmes é aberta ao público, porém, está sujeita à lotação do espaço por ordem de chegada. É recomendado verificar a classificação indicativa em cada sessão.

Também estão previstas a realização de duas oficinas, sendo: oficina de ‘Escrita Criativa’, com Will Moreira, no dia 16 de janeiro, e oficina de Teatro do Oprimido, com Cristal, nos dias 23 e 24 de janeiro. Ambas acontecerão na Casa das Artes.

As vagas para as oficinas são limitadas e destinadas ao público maior de 16 anos. Interessados devem se inscrever através do link https://forms.gle/yj5m89Lhu8knkkjk6, onde é possível ter mais informações sobre elas.

PROGRAMAÇÃO CINE FRICÇÃO DE FÉRIAS

11/01 – Exibição 01

Horário: 19h

Local: Galpão das Artes (Rua Benedita Lucas da Silva, nº 80 – Jardim Ipê)

Programação:

Soccer Boys, de Carlos Guilherme Vogel (Doc, 14 min, Brasil, RJ, 2018) – 12 anos

Sétimo Dia, de Luiz Ulian (Drama, 21 min, Brasil, RJ, 2016) – 12 anos

Estrela Solitária, de Iwan Silva (Drama, 7 min, Brasil, SP, 2021) – 12 anos

+ Bate-papo com convidados



16/01 – Oficina de Escrita Criativa, com Will Moreira

Horário: 19h às 22h

Local: Casa das Artes (Travessa Águas Virtuosas, n° 111 – Cascatinha)

Inscreva-se: https://forms.gle/yj5m89Lhu8knkkjk6

18/01 – Exibição 02

Horário: 19h

Local: Casa das Artes (Travessa Águas Virtuosas, n° 111 – Cascatinha)

*a programação será divulgada em breve

23 e 24/01 – Oficina Teatro do Oprimido, com Cristal

Horário: 19h às 21h30

Local: Casa das Artes (Travessa Águas Virtuosas, n° 111 – Cascatinha)

Inscreva-se: https://forms.gle/yj5m89Lhu8knkkjk6

25/01 – Exibição 03

Horário: 19h

Local: Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei (Av. Francisco Jesualdi, 84, Jardim Novo Mundo, Poços de Caldas)

*a programação será divulgada em breve

SOBRE O CINE FRICÇÃO

O projeto surgiu durante o ano de 2022, pensando nos espaços, produções e estéticas culturais da comunidade LGBTQIAPN+ durante os últimos anos a partir da linguagem audiovisual e cinematográfica municipal, regional e/ou nacional. Dessa forma, o projeto busca alcançar a sociedade em toda sua diversidade sexual e de gênero, ocupando espaços histórica e contemporaneamente no município, como no ano anterior em que o projeto alcançou diferentes espaços da cidade. Portanto, a ação visa uma manutenção dos diálogos com a sociedade municipal, desmistificando algumas pautas da comunidade através da vivência, da fala e escuta; e valorizar as produções que partem deste núcleo social.

A proposta tem produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, coordenação de Dani Silva e direção de arte de Paulo Tothy, conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas, além do apoio da Casa das Artes, Centro Cultural Afro-brasileiro Chico Rei e Galpão das Artes.