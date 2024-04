Acidente de trânsito com vítima leve é registrado na LMG 880, em Botelhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 02, por volta das 16h30, um incidente de trânsito com vítima leve foi registrado na LMG 880, específicamente no km 43, no município de Botelhos. A Polícia Militar de Minas Gerais prontamente atendeu ao chamado e se deslocou até o local onde uma caminhonete VW/SAVEIRO, de cor preta, encontrava-se sinistrada às margens da via.

De acordo com as informações fornecidas, o veículo era conduzido por R.I.C, uma mulher de 33 anos, que transitava no sentido crescente da via. A condutora relatou às autoridades que, na altura do Km 43, perdeu momentaneamente a consciência enquanto dirigia, ocasionando a saída do veículo da pista de rolamento e sua colisão contra um tronco de árvore.

Como resultado do incidente, a mulher sofreu lesões leves, incluindo um corte no lábio, luxação na perna direita e dores no tronco. Ela foi prontamente socorrida por uma ambulância e encaminhada ao hospital de Botelhos, sendo posteriormente transferida para a Santa Casa de Poços de Caldas.

Após a realização de teste de alcoolemia, que indicou resultado negativo com 0,00 mg/L, as autoridades liberaram o veículo, que se encontrava regular, para o custodiante presente no local. Este acionou um serviço de guincho particular para a remoção do automóvel.

O Delegado de Plantão dispensou a realização de perícia no local.