Cine Marquise Ultravisão: MEGATUBARÃO 2 estreia nesta quinta

Adrenalina, ação e efeitos especiais na tela grande

Literalmente, uma grande estreia vai agitar a programação do Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas, neste final de semana. A partir desta quinta, 3, está em cartaz “Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante”, uma aventura emocionante que promete ultrapassar o sucesso de bilheteiras de 2018, trazendo ação em mergulhos mais profundos. A equipe de Jonas Taylor (Jason Statham) parte em uma nova exploração nas profundezas do oceano, quando é surpreendida por uma operação de mineração que ameaça a jornada do grupo e cria uma batalha insana pela sobrevivência em meio a predadores colossais. Um filme com muita adrenalina, suspense e efeitos especiais. Para quem ainda não viu outros sucessos de 2023, como Barbie, Oppenheimer, Missão Impossível e Elementos, eles também continuam em cartaz. Confira os horários destes e de outros filmes:

MEGATUBARÃO 2 – ESTREIA

14h00 (3D DUB) / 16h30 (3D DUB) / 19h00 (3D DUB) / 21h30 (3D LEG) à SALA 01

MISSÃO DE SOBREVIVÊNCIA

17h20 (DUB) à SALA 04

MANSÃO MAL ASSOMBRADA

14h40 (DUB) à SALA 03

BARBIE

14h00 (DUB) / 16h20 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 02

OPPENHEIMER

17h15 (DUB) à SALA 03

20h00 (LEG) à SALA 04

MISSÃO IMPOSSÍVEL: ACERTO DE CONTAS, PARTE UM

20h45 (DUB) à SALA 03

ELEMENTOS

15h00 (DUB) à SALA 04

INGRESSOS

Podem ser comprados antes: online, exclusivamente pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao. Ou também diretamente no cinema, nos terminais de autoatendimento e na Bomboniere. Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada. Verifique as classificações indicativas.

