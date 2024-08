Cine Marquise Ultravisão: Alien: Romulus e Meu Filho, Nosso Mundo nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Continuam em cartaz: É Assim que Acaba, Armadilha, Deadpool e Wolverine, Meu Malvado Favorito 4 e Divertidamente 2

Tem para todos os gostos em mais uma cinesemana pra lá de especial no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas.

Nas estreias, uma experiência cinematográfica verdadeiramente aterrorizante do produtor Ridley Scott e do diretor/roteirista Fede Alvarez, “ALIEN: ROMULUS”, dos 20th Century Studios. O thriller de ficção científica/terror leva a fenomenalmente bem-sucedida franquia “Alien” de volta às suas raízes: Enquanto exploram os confins de uma estação espacial abandonada, um grupo de jovens colonizadores espaciais se depara com a forma de vida mais aterrorizante do universo.

ALIEN: ROMULUS – ESTREIA

16h20 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h10 (LEG) à SALA 01

Som. Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 01

MEU FILHO, NOSSO MUNDO acompanha o comediante Max Bernal (Bobby Cannavale) que, com casamento e carreira falidos, está morando com seu pai Stan (Robert De Niro). Ele não concorda com Jenna (Rose Byrne) sobre a melhor maneira de cuidar do filho deles, Ezra, de 11 anos e diagnosticado com autismo. Cansado e decidido a mudar o jogo, Max parte com Ezra em uma viagem de carro para encontrar um lugar onde possam ser felizes.

MEU FILHO, NOSSO MUNDO – ESTREIA

16h10 (DUB) à SALA 03

Som. Sáb. e Dom. – 18h20 (DUB) à SALA 03

CONTINUAM EM CARTAZ:

É ASSIM QUE ACABA

15h30 (DUB) / 18h10 (DUB) / 20h50 (DUB) à SALA 02

20h30 (LEG) à SALA 03

ARMADILHA

Som. Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 03

DEADPOOL & WOLVERINE

18h30 (DUB) / 21h00 (DUB) à SALA 04

MEU MALVADO FAVORITO 4

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h30 (DUB) à SALA 04

Som. Sáb. e Dom. – 14h30 (DUB) à SALA 04

DIVERTIDA MENTE 2

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h20 (DUB) à SALA 03

Som. Sáb. e Dom. – 16h30 (DUB) à SALA 04

Dica Marquise: passe na Bombonière e garanta nossos combos especiais com baldes colecionáveis e aquela pipoca que só no Cine Marquise tem!

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao