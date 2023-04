Cine Marquise Ultravisão: animação, aventura, terror e espiritismo com todo mundo pagando meia nesta quarta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Quarta é um Barato!” no Cine Marquise Ultravisão! Neste dia, os ingressos têm preços únicos para todo o público: R$ 11,00 (onze reais) para as sessões 2D e R$ 13,00 (treze reais) para as sessões 3D. Promoção válida todas as quartas-feiras, exceto feriados e sessões de pré-estreia.

Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

Os ingressos podem ser comprados pelo site cinemarquise.com.br , nos terminais de autoatendimento ou diretamente na Bomboniere.

Filmez em Cartaz: Clássicos no Cine Marquise – Pulp Fiction, Super Mário Bros – O Filme, Ninguém é de Ninguém, Dungeons & Dragons – Honra entre Rebeldes, Suzume, John Wick4: Baba Yaga, O Exorcista do Papa, A Morte do Demônio: A Ascensão.

Para saber mais siga nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisão

Beatriz Aquino