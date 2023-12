Cine Marquise Ultravisão: As Aventuras de Poliana, Digimon Adventure 2 e Cidade de Deus em cartaz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Marquise Pass oferece 10 ingressos por R$ 130,00

Para o público infanto/juvenil, vem aí uma cine semana recheada de novidades. Começamos com As Aventuras de Poliana – O Filme. Poliana termina o ensino médio e inicia sua busca pela independência. Seu pai, Otto, acredita que ela não está pronta. Poliana sugere trabalhar em um resort de luxo para mostrar que tem maturidade para estudar no exterior. Em colaboração com o SBT – Poliana é uma das novelas do SBT mais assistidas nos últimos 15 anos.

Chega também às telonas – Digimon Adventure 2 – O Início. Dez anos se passaram desde a aventura no Mundo Digital. Situado em 2012, Daisuke Motomiya tem agora vinte anos, e ele e o resto dos escolhidos parecem estar mudando pouco a pouco em termos de aparência e estilo de vida. Então, um dia, uma gigantesca Digitama aparece de repente no céu sobre a Torre de Tóquio. Daisuke e os outros conhecem um jovem misterioso chamado Lui Ohwada, que os informa que ele é o primeiro escolhido humano do mundo.

Para os cinéfilos de plantão, o Cine Marquise Ultravisão traz com exclusividade, a oportunidade de rever Cidade de Deus, uma obra-prima do nosso cinema nacional. Buscapé é um jovem pobre, negro e sensível, que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé é salvo de seu destino por causa de seu talento como fotógrafo. É por meio de seu olhar atrás da câmera que ele analisa o dia a dia da favela em que vive, onde a violência aparenta ser infinita. Queridinho entre críticos e cinéfilos, Cidade de Deus é um dos maiores filmes nacionais da atualidade e continua relevante, mesmo 20 anos depois. Com Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da Hora e Seu Jorge no elenco; direção de Fernando Meirelles e Kátia Lund e roteiro de Braulio Mantovani.

Com o Marquise Pass, você garante dez ingressos por R$ 130,00. Ingressos válidos para qualquer sessão da programação regular. Um jeito Marquise Ultravisão de dizer: volte sempre! Garanta o seu na bilheteria do cinema.

Outros Filmes em Cartaz: Napoleão, A Força da Amizade, Jogos Vorazes: A Cantiga das Serpentes e dos Pássaros, As Marvels, Five Nights at Freddy´s, Trolls 3.

CONFIRA TODOS OS HORÁRIOS – válido de 30 de Novembro a 06 de Dezembro

AS AVENTURAS DE POLIANA – O FILME – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h45 (NAC) / 18h00 (NAC) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 14h30 (NAC) / 16h30 (NAC) / 18h30 (NAC) à SALA 03

CLÁSSICOS NO MARQUISE – CIDADE DE DEUS – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 20h15 (NAC) à SALA 03

Sáb. e Dom. – 20h30 (NAC) à SALA 03

DIGIMON ADVENTURE 2 – O INÍCIO – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h10 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 18h55 (DUB) à SALA 02

NAPOLEÃO

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 19h30 (LEG) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 15h00 (DUB) / 20h15 (LEG) à SALA 04

A FORÇA DA AMIZADE

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h20 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 18h10 (DUB) à SALA 04

JOGOS VORAZES: A CANTIGA DAS SERPENTES E DOS PÁSSAROS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h00 (LEG) / 20h00 (DUB) à SALA 02

Sáb. e Dom. – 15h45 (LEG) / 20h40 (DUB) à SALA 02

AS MARVELS

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h20 (DUB) / 19h45 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 16h20 (DUB) / 20h50 (DUB) à SALA 01

FIVE NIGHTS AT FREDDY´S – O PESADELO SEM FIM

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h30 (DUB) à SALA 01

Sáb. e Dom. – 18h40 (DUB) à SALA 01

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h10 (DUB) à SALA 04

Sáb. e Dom. – 14h15 (DUB) à SALA 01

Siga nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisao ou acesse cinemarquise.com.br