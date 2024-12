Cine Marquise Ultravisão: Auto da Compadecida é a última super estreia de 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sonic 3: O Filme em sessões de pré-estreia

Da aclamada obra de Ariano Suassuna, um reencontro que demorou quase 25 anos. João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele acaba alvejado pelo mesmo cabra que o havia matado anos antes. Será que a Compadecida vai intervir para salvá-lo novamente? Com direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, e elenco com: Selton Mello, Matheus Nachtergaele, Luis Miranda, Taís Araújo, Humberto Martins, Eduardo Sterblitch, Virginia Cavendis, Enrique Diaz e Fabíula Nascimento. O Auto da Compadecida 2 é uma grande celebração do nosso país, da obra de Suassuna e do cinema brasileiro. Confira os horários:

O AUTO DA COMPADECIDA – ESTREIA

Qui à Seg. – 14h00 (NAC) / 16h20 (NAC) / 18h40 (NAC) / 21h00 (NAC) SALA 01

Qui à Seg. – 19h10 (NAC) / 21h30 (NAC) SALA 02

SONIC 3: O FILME EM SESSÕES DE PRÉ-ESTREIA

Sonic, Knuckles e Tails se reúnem para enfrentar Shadow, um novo e misterioso inimigo com poderes diferentes de tudo que já enfrentaram antes. Com suas habilidades superadas em todos os aspectos, eles buscam uma improvável aliança. Em sessões de pré-estreia no Cine Marquise Ultravisão. Confira os horários:

SONIC 3: O FILME – PRÉ ESTREIA PAGA

Qui à Seg. – 14h40 (DUB) / 16h55 (DUB) SALA 02

Qui à Seg. – 19h00 (DUB) / 21h20 (DUB) SALA 04

CONTINUAM EM CARTAZ:

MUFASA: O REI LEÃO

Qui à Seg. – 14h00 (DUB) / 16h30 (DUB) SALA 04

Qui à Seg. – 18h45 (DUB) / 21h10 (DUB) SALA 03

MOANA 2

Qui à Seg. – 14h30 (DUB) / 16h40 (DUB) SALA 03

Atenção ao horário especial de final de ano! O Cine Marquise Ultravisão fecha nos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro para as celebrações de Ano Novo. O expediente retorna no dia 02 de janeiro.

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Evite filas, compre antes seu ingresso! Saiba mais em www.cinemarquise.com.br/ultravisao ou nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao