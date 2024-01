Cine Marquise Ultravisão: Corujão movimenta a madrugada da sexta para o sábado com 3 filmes inéditos e um indicado ao Oscar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vidas Passadas concorre nas categorias Roteiro Original e Melhor Filme

26 de janeiro marca a estreia de “Vidas Passadas”, a pré-estreia com exclusividade de “O Homem dos Sonhos” e “Garra de Ferro”, no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Os filmes do Corujão A24 serão exibidos na sala 1 do Marquise Ultravisão, localizada no térreo e com poltronas chaises disponíveis, as preferidas dos frequentadores. Há intervalo entre as exibições e o Corujão tem previsão de terminar por volta de 5 da manhã, após a distribuição dos lanches. Haverá sorteio de produtos oficiais da A24.



A História da A24

A produtora e distribuidora A24 foi fundada há pouco mais de dez anos, em 2012, por três sócios que já possuíam experiência no mercado: Daniel Katz, David Fenkel e Josh Hodges. O nome “A24” foi inspirado pela Autoestrada A24, uma longa rodovia italiana pela qual Katz estava passando quando decidiu abrir a empresa. Apesar do nome ser mais uma coincidência do que uma escolha, com suas produções a questão é diferente, visto que não demorou muito para que a companhia alcançasse seu status. O início da A24 aconteceu na distribuição em cinema. Seu primeiro filme foi “As Loucuras de Charlie”, lançado em 2013 e dirigido por Roman Coppola, filho de Francis Ford Coppola e irmão mais velho de Sofia Coppola. Aliás, um dos primeiros sucessos da A24 foi um filme da diretora, “Bling Ring: A Gangue de Hollywood”, lançado em 2013 também, outros títulos que colocaram a empresa sob holofotes foram “Spring Breakers”, de Harmony Corine e “O Homem Duplicado”, de Denis Villeneuve.

Mas foi a partir de 2015 que a empresa deu um salto comercial e de reputação, aliás, com os primeiros filmes que ela mesma produziu, aí que o hype em torno dela começou a se formar. Nessa época, foi lançado “O Quarto de Jack”, que venceu o Oscar de Melhor Atriz (Brie Larson) em 2016, além de “Moonlight: Sob a Luz do Luar” (vencedor do Oscar de Melhor Filme de 2017) e “A Bruxa”, que arrecadou US$ 40 milhões globais e é tido como um marco da produtora.

Além da qualidade das produções, a A24 se destaca também pelo conceito de trabalhar com filmes de propostas diferentes, fugindo um pouco das histórias e das narrativas convencionais. Exemplos são: “Um Cadáver para Sobreviver”, “Projeto Flórida”, “O Artista do Desastre”, “Midsommar” e “O Farol”. Originalidade,definitivamente, é sua assinatura. Recentemente, “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” consagrou de vez a produtora/distribuidora, conquistando dezenas de prêmios em 2023 e sendo aclamado pelos fãs e crítica. Mas o divisor de águas para a empresa, sem dúvida, foi a vitória de “Moonlight” no Oscar como Melhor Filme, a partir daí a A24 se tornou presença obrigatória nas grandes premiações do cinema, aliás, neste ano não deve ser diferente, com “Vidas Passadas”, “Priscilla” (distribuído pela A24 nos EUA) e “Zona de Interesse” entre alguns dos títulos cotados para serem reconhecidos na temporada atual.

Sobre os Filmes do Corujão A24

O Homem dos Sonhos (Comédia, Fantasia)

Direção: Kristoffer Borgli

Duração: 1h41

O Homem dos Sonhos é um filme de comédia que acompanha Paul Matthews (Nicolas Cage), um pai de família infeliz que, misteriosamente, começa a ser visto por milhões de estranhos em seus sonhos. Porém, uma hora, as aparições começam a se transformar em um grande pesadelo, e Paul deverá enfrentar as consequências de seu inesperado estrelato.

Vidas Passadas (Drama) – Indicado ao Oscar por Roteiro Original e Melhor Filme

Direção: Celine Song

Duração: 1h46

Nora e Hae Sung são dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram por uma semana enquanto confrontam noções do amor e destino.

Garra de Ferro (Biografia, Drama)

Direção: Sean Durkin

Duração: 2h13

The Iron Claw conta sobre a dinastia de luta livre Von Erich. A família comemorou grandes sucessos nos esportes de espetáculo, mas também sofreu grandes derrotas. Três dos filhos do Patriarca Jack cometeram suicídio durante suas carreiras.

Serviço:

Corujão de filmes da A24 (26 de janeiro) – 22 Horas

“O Homem dos Sonhos”, “Vidas Passadas” e “Garra de Ferro”.

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas – Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro / Telefone (35) 3721-0104 / www.cinemarquise.com.br @cinemarquise.ultravisao

Valor dos Ingressos: Poltronas Comuns: R$ 30,00 Meia-entrada | R$ 60,00 Inteira

Poltronas Chaise: R$ 40,00 Meia-entrada | R$ 80,00 Inteira

Ingressos em www.marquise.com.br/ultravisao ou na bilheteria do cinema.

*O Valor dos Ingressos acima é apenas na bilheteria física, para compras online é acrescido o valor de uma taxa de serviço.