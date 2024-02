Cine Marquise Ultravisão: De 22 a 28 de fevereiro todos pagam doze reais no ingresso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Semana do Cinema começa na quinta e vale para todas as sessões. Combos também com preços especiais!

Quer uma oportunidade de se divertir muito, sozinho acompanhado (a) do crush, dos amigos, da família toda? Pois ela está mais próxima do que você imagina! Vem aí mais uma Semana do Cinema no Marquise Ultravisão! A partir da próxima quinta, 22 e durante uma semana, qualquer ingresso para qualquer sessão, em qualquer horário, por apenas 12 reais. É isso mesmo, você vai poder assistir a grandes sucessos da programação e às estreias da semana, por apenas 12 REAIS! E além destes preços super especiais, tem surpresa também na Bomboniere. O combo pipoca p + refrigerante lata por apenas 22 reais. Lembrando que a nossa Bomboniere tem os preços mais baratos de Poços e região, pra fazer sua diversão ainda mais completa e acessível!

PROMOÇÃO VÁLIDA PARA TODAS AS SESSÕES E POLTRONAS

A programação do Cine Marquise Ultravisão é atualizada toda quinta-feira e pode ser conferida no site cinemarquise.com.br e nas redes sociais @cinemarquise.ultravisão . Nesta quinta da Semana do Cinema, teremos as super estreias de O Menino e a Garça e Ferrari. Seguem em cartaz: Madame Teia, Bob Marley, Todos Menos Você, Nosso Lar 2, Pobres Criaturas, Zona de Interesse, Patos e Wish.

GARANTA ANTES SEU LUGAR!

Todos os ingressos, para qualquer dia, horário, sessão e poltronas: no valor de R$ 12,00 e para não correr o risco de ficar sem lugar, você pode e deve comprar o seu já agora: pelo site cinemarquise.com.br ou diretamente na bilheteria do Marquise, o cinema de rua de Poços!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao