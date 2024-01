Cine Marquise Ultravisão: diversão garantida para as Colônias de Férias de Janeiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pacotes com sessões especiais e combos exclusivos

Esse é um comunicado especial para os organizadores das Colônias de Férias que têm o desafio de montar uma programação especial para cada dia do mês de Janeiro. O Cine Marquise Ultravisão é um espaço preparado para receber a sua turma! Além da programação regular, atualizada para o público toda quinta-feira, é possível comprar uma sessão especial nos dias e horários que melhor atendem a sua turminha. E além disso, há pacotes que incluem combos exclusivos com pipoca, refri, baldes e copos temáticos para completar a diversão. Para saber mais entre em contato diretamente com a nossa equipe pelo telefone/Whatsapp: (35)99673-7825. As férias de Janeiro ficam muito melhores no Cine Marquise Ultravisão!

Filmes em Cartaz: Wish: O Poder dos Desejos, Patos, Priscilla, Mamonas Assassinas – O Filme, Minha Irmã e Eu, Aquaman 2: O Reino Perdido, Wonka.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao