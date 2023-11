Cine Marquise Ultravisão: Festival Varilux e Jogos Vorazes em cartaz

Confira a programação e compre seu ingresso em cinemarquise.com.br

Em dias de calor intenso, as salas climatizadas do Cine Marquise Ultravisão são o ideal para momentos de lazer e diversão. A programação de mais uma cine semana vem recheada de opções para todos os gostos e idades. O Festival Varilux de Cinema Francês segue em cartaz, trazendo obras-primas em quatro sessões diárias. E tem a estreia de Jogos Vorazes: A Cantiga das Serpentes e dos Pássaros. Lembrando que durante todo o mês, poços-caldense paga meia! Confira toda a programação e boa sessão!



JOGOS VORAZES: A CANTIGA DAS SERPENTES E DOS PÁSSAROS

14h00 (DUB) / 17h10 (DUB) / 20h15 (LEG)

20h45 (DUB)

AS MARVELS

14h20 (DUB) / 18h40 (DUB)

Qui à Dom. – 21h30 (LEG)

Seg. à Qua. – 20h30 (LEG)

TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR

Qui. à Dom. – 16h10 (LEG)

FIVE NIGHTS AT FREDDY´S – O PESADELO SEM FIM

16h30 (DUB)

Qui. à Dom. – 19h20 (DUB)

Seg. à Qua. – 17h50 (DUB)

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

Qui. à Dom. – 14h10 (DUB)

Seg. à Qua. – 15h15 (DUB)

FESTIVAL VARILUX

MUSA DE BONNARD – FESTIVAL VARILUX

Qua. 18h15 (LEG)

A VIAGEM DE ERNESTO E CELESTINE – FESTIVAL VARILUX

Dom. 14h00 (DUB)

ALMAS GÊMEAS – FESTIVAL VARILUX

Seg. 20h20 (LEG)

AS BESTAS – FESTIVAL VARILUX

Ter. 14h00 (LEG)

CONDUZINDO MADELEINE – FESTIVAL VARILUX

Sáb. 18h30 (LEG)

CRÔNICA DE UMA RELAÇÃO PASSAGEIRA – FESTIVAL VARILUX

Dom. 17h45 (LEG)

CULPA E DESEJO – FESTIVAL VARILUX

Sex. 20h55 (LEG)

Qua. 14h00 (LEG)

DISFARCE DIVINO – FESTIVAL VARILUX

Ter. 19h10 (LEG)

MAESTRO(S) – FESTIVAL VARILUX

Sáb. 20h25 (LEG)

Seg. 14h00 (LEG)



MAKING OF – FESTIVAL VARILUX

Sex. 16h15 (LEG)

Dom. 19h50 (LEG)

Ter. 16h45 (LEG)



MEMÓRIAS DE PARIS – FESTIVAL VARILUX

Seg. 18h10 (LEG)



MEU NOVO BRINQUEDO – FESTIVAL VARILUX

Sex. 14h00 (LEG)



ASTRONAUTA – FESTIVAL VARILUX

Sáb. 16h15 (LEG)

DESAFIO DE MARGUERITE – FESTIVAL VARILUX

Sáb. 14h00 (LEG)

O LIVRO DA DISCÓRDIA – FESTIVAL VARILUX

Qua. 16h10 (LEG)

O RENASCIMENTO – FESTIVAL VARILUX

Qua. 20h45 (LEG)

ORLANDO, MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA – FESTIVAL VARILUX

Ter. 21h15 (LEG)

SOB AS ESTRELAS – FESTIVAL VARILUX

Sex. 18h40 (LEG)

Seg. 15h55 (LEG)



E DEUS CRIOU A MULHER – FESTIVAL VARILUX

Dom. 15h45 (LEG)

