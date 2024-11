Cine Marquise Ultravisão: Gladiador II e Pássaro Branco nas estreias Programação traz a segunda semana do Festival Francês Varilux

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O feriado prolongado é uma excelente oportunidade para você maratonar no Cine Marquise Ultravisão. Tem as estreias de Gladiador II e Pássaro Branco – Uma História de Extraordinário. A segunda semana do Festival Varilux de Cinema Francês, com exclusividade no cinema de rua de Poços, além de grandes sucessos que seguem em cartaz. Confira:

Do lendário diretor Ridley Scott, ‘Gladiador II’ continua a saga épica de poder, intriga e vingança ambientada na Roma Antiga. Anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus nas mãos de seu tio, Lucius (Paul Mescal) é forçado a entrar no Coliseu depois que seu lar é conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma com mão de ferro. Com a raiva em seu coração e o futuro do Império em jogo, Lucius deve olhar para o seu passado para encontrar força e honra para devolver a glória de Roma ao seu povo. É drama épico na tela do Marquise Ultravisão.

GLADIADOR II – ESTREIA

15h20 (DUB) / 18h10 (DUB) / 21h00 (LEG) à SALA 01

Da autora do best-seller Extraordinário, o livro que desencadeou um movimento para `escolha ser gentil´, vem o próximo capítulo inspirador. Em Pássaro Branco – Uma História De Extraordinário, seguimos Julian (Bryce Gheisar), que tenta se reencontrar desde que foi expulso de sua antiga escola pelo tratamento que teve com Auggie Pullman. Para transformar sua vida, a avó de Julian (Helen Mirren) conta sua própria história de coragem durante sua juventude na França ocupada, onde um menino a protege de um perigo mortal. Eles encontram o primeiro amor em um mundo mágico e deslumbrante criado por eles mesmos com a imaginação, enquanto a mãe do menino (Gillian Anderson) arrisca tudo para mantê-la segura.

PÁSSARO BRANCO – UMA HISTÓRIA DE EXTRAORDINÁRIO – ESTREIA

18h25 (DUB) (Exc. Ter. e Qua.) / 20h50 (LEG) (Exc. Ter. e Qua.) à SALA 04

Som. Ter. e Qua. – 15h55 (DUB) / 18h20 (LEG) à SALA 04

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA FRANCÊS 2024 – FESTIVAL

14/11 à 20/11 – Qui. à Qua. – 14h00 às 23h00 à SALA 03. Confira a programação diária em cinemarquise.com.br/ultravisao. Retire seu catálogo com as sinopses diretamente no cinema.

ASSISTA ANTES:

WICKED – PARTE UM EM SESSÕES DE PRÉ–ESTREIA

Baseado no musical homônimo da Broadway, Wicked é o prelúdio da famosa história de Dorothy e do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na trama, Elphaba (Cynthia Erivo) é uma jovem como outra qualquer do Reino de Oz, mas incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Sua rotina é tranquila e pouco interessante, mas ao iniciar seus estudos na Universidade de Shiz, seu destino encontra Glinda (Ariana Grande), uma jovem popular e ambiciosa, nascida em berço de ouro, que só quer garantir seus privilégios e ainda não conhece sua verdadeira alma. As duas iniciam uma inesperada amizade; no entanto, suas diferenças, como o desejo de Glinda pela popularidade e poder, e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma, entram no caminho, o que pode perpetuar no futuro de cada uma e em como as pessoas de Oz as enxergam. Romance, música e fantasia que você vê antes na tela do Marquise Ultravisão, em sessões de pré-estreia na terça e na quarta, dias 19 e 20.

WICKED – PARTE UM – PRÉ ESTREIA PAGA

Som. Ter. e Qua. – 20h45 (DUB) à SALA 04

CONTINUAM EM CARTAZ:

AINDA ESTOU AQUI

14h00 (NAC) / 18h45 (NAC) à SALA 02

ARCA DE NOÉ

13h30 (NAC) à SALA 01

OPERAÇÃO NATAL

21h20 (DUB) à SALA 02

TODO O TEMPO QUE TEMOS

16h35 (DUB) à SALA 02

VENOM – A ÚLTIMA RODADA

16h15 (DUB) (Exc. Ter. e Qua.) à SALA 04

ROBÔ SELVAGEM

14h10 (DUB) (Exc. Ter. e Qua.) à SALA 04

Som. Ter. e Qua. – 13h50 (DUB) à SALA 04

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio. Saiba mais em www.cinemarquise.com.br/ultravisao ou nas redes sociais @cinemarquise.ultravisao .

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao