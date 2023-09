Cine Marquise Ultravisão: Hoje tem a estreia de After para Sempre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

E diversos filmes com todo mundo pagando R$ 11,00 no ingresso

Esta é uma quarta ainda mais especial no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Além da “Quarta do Barato”, com todo mundo pagando meia na programação regular, tem estreia de um filme que mistura romance e drama com uma pitada de erotismo. Baseado no spin-off “Before” de Anna Todd, After – Para Sempre segue a versão de Hardin (Hero Fiennes Tiffin) pouco antes de conhecer Tessa (Josephine Langford) e depois que ele a conheceu e começaram seu conturbado relacionamento. Será que os dois terão um final feliz depois de Hardin publicar After para o mundo? São três sessões de estreia nesta quarta: dubladas, às 16h40 e às 18h55 e legendada às 21h10.

“Quarta do Barato”

Hoje todo mundo paga meia no cinema de rua de Poços. Na programação, filme nacional, documentário, clássico, ação, fantasia, terror, animação e romance. A dica é garantir seu ingresso antes para não ficar sem lugar. Compre o seu pelo cinemarquise.com.br/ultravisao ou diretamente na bilheteria do Marquise Ultravisão – Rua Rio Grande do Sul, 1007 e pelos terminais de auto-atendimento. Lembrando que a ”Quarta do Barato” tem tarifas válidas para a programação regular.

Outros Filmes em Cartaz:

A Freira 2, Angela, O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel, As Tartarugas Ninjas – Caos Mutante, O Porteiro, Retratos Fantasmas, Gran Turismo – de Jogador a Corredor, Besouro Azul, Fale Comigo.

Para saber mais siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão

Compre seu ingresso antes em:

cinemarquise.com.br/ultravisao