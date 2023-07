Cine Marquise Ultravisão: Missão de Sobrevivência, Mansão Mal Assombrada e Psicose nas estreias da semana

Promo Barbieheimer – quem compra ingresso pra um, ganha meia entrada pra ver o outro

Começa mais uma cinesemana no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas, trazendo inúmeras possibilidades de diversão para toda a família. Entre as estreias, está Missão de Sobrevivência, que promete muita ação. Um agente disfarçado da CIA fica preso em território hostil no Afeganistão depois que sua missão é exposta. Acompanhado por seu tradutor, ele deve lutar contra combatentes inimigos enquanto tenta chegar a um ponto de extração em Kandahar.

Mansão Mal Assombrada traz fantasia e comédia para as telonas. Trata-se de um futuro filme americano do gênero comédia de terror dirigido por Justin Simien a partir de um roteiro de Katie Dippold e estrelado por Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield, Owen Wilson e Danny DeVito.

Pelo selo Clássicos no Marquise, Psicose de Alfred Hitchcock, tem uma semana de exibição, sempre às 21 horas. Oportunidade de ver na tela grande, esse grande sucesso de 1960.

BARBIEHEIMER

Barbie e Oppenheimer, duas super estreias da semana passada, continuam em cartaz com sucesso de público. Quem compra ingresso pra ver Barbie, paga meia, ou seja, R$ 11,00 (onze reais) para assistir Oppenheimer e vice-versa. Importante guardar seu ingresso para apresentar e garantir o desconto na segunda sessão. Promoção válida somente para compras diretamente na bilheteria. Ação válida para poltronas comuns. Mais um super motivo para você escolher o Cine Marquise Ultravisão.

Outros Filmes em Cartaz: Missão Impossível Acerto de Contas/ Parte Um e Elementos.

Ingressos

Podem ser comprados diretamente no Marquise Ultravisão, na Rua Rio Grande do Sul, 1007. Evite filas, garanta antes seu lugar em cinemarquise.com.br.

Confira os horários das sessões nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisão ou acesse: cinemarquise.com.br/ultravisao .

