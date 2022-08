Semana de Luta da Pessoa em Situação de Rua oferece “Dia de Autocuidado”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um grupo de voluntários formado por maquiadores, barbeiros, manicures e cabeleireiros esteve na última segunda-feira (15) nas instituições que atendem pessoas em situação de rua no município para oferecer seus serviços gratuitamente. Mais que um corte de cabelo, os usuários receberam também o carinho dos profissionais no “Dia de Autocuidado”, ação que deu início à Semana de Luta da Pessoa em Situação de Rua em Poços de Caldas.

Já nesta terça-feira (16), dentro da programação, será realizada a abertura da exposição fotográfica “Em que rua você mora?”, às 14h, na Câmara Municipal, com 48 fotos com o olhar dos atendidos nos serviços Casas de Passagem Travessia, Trilhar, São Egídio, Abrigos Casa Viva, Reviver e Centro Pop. As ações seguem até o dia 19 de agosto, Dia Municipal e Nacional de Luta da População em Situação de Rua, com apresentações culturais e até mesmo uma olimpíada entre os usuários dos serviços ofertados pela Rede POP.

O Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua é celebrado em 19 de agosto e foi instituído em referência ao acontecimento conhecido como “Massacre da Sé”, em 2004, quando sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na região da Praça da Sé, em São Paulo/SP.

Neste ano, pela primeira vez, Poços de Caldas conta também com o Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua, a partir da publicação da Lei 9.540, sancionada pelo prefeito Sérgio Azevedo no dia 28 de dezembro de 2021. Com isso, a data passa a constar no Calendário Oficial de Eventos Turísticos, Culturais e Desportivos do Município de Poços de Caldas, com atividades alusivas à conscientização e atenção sobre o tema.



Programação

16/08 – terça-feira

Exposição fotográfica “Em que rua você mora?”

Horário: 14h

Local: Câmara Municipal

48 fotos com o olhar dos atendidos nos serviços Casas de Passagem Travessia, Trilhar, São Egídio, Abrigos Casa Viva, Reviver e Centro Pop.

17/08 – quarta-feira

Reunião – Pop Rua

Realização de reunião entre os serviços que atendem o público em situação de rua.

Horário: 14h

Local: Secretaria de Promoção Social.

18/08 – quinta-feira

Olimpíadas POP RUA

Horário: das 8h às 11h30

Local: Bairro Santa Rosália

Rua Doutor Anthenor Damini, 153 (Campo de futebol do bairro).

19/08 – sexta-feira

Encerramento oficial “Em que rua você mora?”

Horário: das 13h às 17h

Local: Parque Municipal Antônio Molinari

Com apresentações musicais.