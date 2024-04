Alerta de golpe – Falsa emissão de cartão do SUS

A Prefeitura alerta a todos sobre uma recente atividade criminosa que está ocorrendo em nossa cidade. Golpistas estão realizando ligações telefônicas para os cidadãos, alegando serem da Secretaria Municipal de Saúde e solicitando informações pessoais, como número de CPF e RG.

O que você precisa saber:

Falsas ligações: A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas NÃO realiza contatos telefônicos para solicitar dados pessoais dos cidadãos. Portanto, qualquer ligação deste tipo deve ser tratada com extrema desconfiança.

Cartão do SUS: Não está prevista a emissão de um novo Cartão do SUS em nosso município. O cartão atualmente em uso PERMANECE VÁLIDO e não há planos para sua substituição.

Proteja suas informações: Nunca forneça dados pessoais ou sensíveis por telefone, especialmente quando solicitados por fontes não confiáveis. Caso tenha dúvidas sobre a legitimidade de uma ligação, entre em contato diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde através dos canais oficiais.

Denuncie: Se você receber uma ligação suspeita ou tiver qualquer informação sobre atividades fraudulentas, não hesite em denunciar às autoridades competentes. Sua colaboração é fundamental para combatermos esse tipo de crime.

Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades para investigar e coibir essas práticas criminosas. Pedimos a todos os cidadãos que permaneçam vigilantes e compartilhem essa informação com amigos e familiares.

Juntos, podemos proteger nossa comunidade contra golpes e fraudes.

