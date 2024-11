Cine Marquise Ultravisão: Moana 2 estreia com combos exclusivos na Bombonière

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Programação traz ainda o documentário nacional “De Quanta Terra Precisa o Homem?”

Vem aí uma cine semana muito especial, inclusive para quem gosta de animação. Estreia nesta quinta, 28, uma das animações mais aguardadas deste semestre. Em MOANA 2, Moana e Maui se reencontram após três anos para uma nova e incrível jornada com um grupo improvável de marujos. Após receber um chamado de seus ancestrais, Moana parte em uma jornada nos mares distantes da Oceania, desbravando águas perigosas, rumo a uma aventura diferente de todas as que já viveu. É programa para a família toda! E na bombonière, combos nas cores azul e rosa, com balde com tampa e copo, além de pipoca refil. Quantidades limitadas, compre antes! Ingressos pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao ou diretamente na bilheteria do cinema. Sessões em diferentes horários, de hora em hora, pra você não perder viagem! Classificação Livre.

MOANA ESTREIA

14h00 (DUB), 16h10(DUB), 18h20 (DUB) e 20h30 (DUB) SALA 01

15h00 (DUB), 17h10 (DUB), 19h20 (DUB) e 21h30 (LEG) SALA 02

Pode o capitalismo ser humanizado? Pode o capitalismo ser reformado por dentro sem transformações radicais na esfera social? “DE QUANTA TERRA PRECISA O HOMEM?” trata do encontro improvável de um ex-banqueiro com o principal movimento social da América Latina. A singularidade da travessia de Eduardo Moreira, sua guinada ética e política, permite a formulação de uma operação no mercado financeiro capaz de revolucionar a produção agrícola do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) e servir de modelo a outras iniciativas populares. É documentário nacional na tela do Marquise Ultravisão. Classificação 10 anos.

DE QUANTA TERRA PRECISA O HOMEM? – ESTREIA

14h15 (NAC) SALA 04

CONTINUAM EM CARTAZ:

WICKED – PARTE UM

14h30 (DUB) (Exc. Sex.) SALA 03

20h45 (LEG) SALA 03

GLADIADOR II

17h45 (LEG) SALA 03

AINDA ESTOU AQUI

16h00 (NAC) e 18h40 (NAC) SALA 04

OPERAÇÃO NATAL

21h20 (DUB) SALA 04

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao