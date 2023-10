Cine Marquise Ultravisão: O Exorcista, O Protetor, Patrulha Canina e Rodeio Rock nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Festival Esquenta Varilux traz o francês Caixa Preta em sessão única

Vem chegando mais uma super Cine Semana no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas! No mês das crianças, o destaque é Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso, com várias opções de horário. Rodeio Rock é comédia nacional que traz no elenco Lucas Lucco e Carla Diaz. O Exorcista é a sequência do clássico de 1973 sobre uma menina de 12 anos que é possuída por uma misteriosa entidade demoníaca, forçando sua mãe a buscar a ajuda de dois padres para salvá-la. A aventura fica por conta de O Protetor com Denzel Washington e Dakota Fanning.

Festival Esquenta Varilux

Para os amantes do cinema francês, o mês de Outubro no Cine Marquise Ultravisão é ainda mais especial! O cinema de rua de Poços vai trazer para a cidade, de 09 a 22 de Novembro, o Festival Varilux de Cinema Francês 2023. Por isso, nas próximas quatro segundas de outubro, teremos um “esquenta” muito especial com a exibição de filmes que fizeram parte de outras edições do Festival. Na segunda, 09, o filme que abre o “esquenta” é Caixa Preta. Com sessão às 19 horas seguindo de debate mediado pela Dra. Kátia Maria Pacheco Saraiva, Psicóloga Clínica, Mestre e Doutora em Psicologia e Professora do curso de Psicologia da PUC- Minas, campus Poços de Caldas. Os ingressos tem preço único de R$ 11,00 e já podem ser adquiridos pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao ou na bilheteria do cinema. A programação do Esquenta segue em Outubro com: no dia 16, Contratempos; no dia 23, Enquanto Vivo; no dia 30, Uma Pequena Lição de Amor. Saiba mais em @cinemarquise.ultravisao .

Confira os horários das sessões a partir desta quinta, 05 de Outubro

O EXORCISTA: O DEVOTO – PRÉ ESTREIA PAGA

Som. Quarta – 15h55 (DUB) / 18h20 (DUB) / 20h40 (LEG)

O PROTETOR: CAPÍTULO FINAL – ESTREIA

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h10 (DUB) / 20h50 (LEG)

Sáb. e Dom. – 16h20 (DUB) / 18h40 (DUB) / 21h00 (LEG)



PATRULHA CANINA: UM FILME SUPERPODEROSO – ESTREIA

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 15h30 (DUB)

Qua. – 15h30 (DUB)

Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) / 16h00 (DUB)

RODEIO ROCK – ESTREIA

Qui., Sex. e Ter. – 18h00 (NAC)

Sáb. e Dom. – 14h00 (NAC) / 18h30 (NAC)

FESTIVAL ESQUENTA VARILUX – CAIXA PRETA – SESSÃO ESPECIAL + DEBATE

Som. Seg. – 19h00 (LEG)

Preço Fixo de Ingresso (R$ 11,00).

RESISTÊNCIA

17h40 (DUB)

JOGOS MORTAIS X

Qui., Sex., Seg. e Ter. – 17h50 (LEG) / 20h30 (DUB)

Qua. – 17h50 (LEG) / 20h30 (DUB)

Sáb. e Dom. – 18h00 (LEG) / 20h30 (DUB)

O SOM DA LIBERDADE

15h00 (DUB) / 20h20 (DUB)

A FREIRA 2

Qui., Sex. e Ter. – 15h20 (DUB) / 20h40 (LEG)

Seg. – 16h30 (DUB)

Sáb. e Dom. – 16h15 (DUB) / 20h45 (LEG)

AS TARTARUGAS NINJA – CAOS MUTANTE

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h45 (DUB)

Sáb. e Dom. – 14h15 (DUB)