Cine Marquise Ultravisão: Quarta do Barato com grandes sucessos e ingressos a R$ 11,00

A melhor programação para o seu pré-feriado

Hoje, na “Quarta do Barato”, todo mundo paga meia no cinema de rua de Poços. Na programação, filme nacional, documentário, ação, fantasia, terror e animação. Filmaços pra você maratonar sozinho, com a família ou com os amigos. A dica é garantir seu ingresso antes para não ficar sem lugar. Compre o seu pelo cinemarquise.com.br/ultravisao ou diretamente na bilheteria do Marquise Ultravisão – Rua Rio Grande do Sul, 1007 e pelos terminais de auto-atendimento. Lembrando que a”Quarta do Barato” tem tarifas válidas para a programação regular.

HOJE TAMBÉM TEM PRÉ-ESTREIA DE A FREIRA 2

O filme de terror entre os mais aguardados de 2023. A Freira 2 é uma ótima pedida para sua véspera de feriadão. É o ano de 1956, na França. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A sequência do grande sucesso mundial acompanha a Irmã Irene quando ela mais uma vez fica cara a cara com Valak, a freira demoníaca. Serão quatro horários de pré-estreia nesta quarta, 6 de setembro. Dublado às 14h15, 16h30, 18h45. E legendado às 21 horas. Combo temático especial traz balde com tampa e aquela pipoca deliciosa de cinema com refri.

Filmes em Cartaz: As Tartarugas Ninjas – Caos Mutante, O Porteiro, Retratos Fantasmas, Gran Turismo – de Jogador a Corredor, Besouro Azul, Fale Comigo, Oppenheimer, Elementos.

Para saber mais siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão



Compre seu ingresso antes em:

cinemarquise.com.br/ultravisao