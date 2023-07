Cine Marquise Ultravisão – Quarta do Barato traz a última oportunidade de assistir Homem Aranha e A Pequena Sereia na tela grande

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Junte sua turma e venha curtir as férias com a gente!

O cinema de rua de Poços de Caldas tem a melhor programação para o mês de julho e isso inclui a “Quarta do Barato”, com todo mundo pagando meia no Marquise Ultravisão, exceto nas sessões de pré-estreia. Neste dia, o ingresso 2D sai por R$ 11,00 (onze reais) e 3D por R$ 13,00 (treze reais). Além disso, esta quarta, 12, é a última oportunidade de assistir dois grandes sucessos de 2023 na tela grande: A Pequena Sereia e Homem Aranha Através do Aranhaverso. Nesta quarta tem ainda mais duas sessões especiais de pré-estreia de Missão Impossível – Acerto de Contas Parte 1: dublado às 17h45 e legendado às 21 horas. Para os amantes do terror, tem Sobrenatural: a Porta Vermelha, com sessões dubladas, às 17h e às 19h15 e legendada às 21h30. Confira a programação e venha para o Cine Marquise Ultravisão



A PEQUENA SEREIA

Dublado, 17h50.

HOMEM ARANHA: através do Aranhaverso

Sessões diárias 21h10 dublado.

OS AVENTUREIROS – A ORIGEM

O filme de Luccas Neto segue em vários horários: 14 horas e 15h55 na sala 03. 13 horas na sala 04.

INDIANA JONES E A RELÍQUIA DO DESTINO

Sessão dublada 14h40.

RUBY MARINHO – MONSTRO ADOLESCENTE

Sessão diária às 15 horas. Dublado.

ELEMENTOS

14h10, 16h30, 18h50 – 3D dublado.

THE FLASH

20h40 dublado.

Programação sujeita à alteração sem aviso prévio. Para ficar sempre por dentro das nossas novidades, siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão

Evite filas, compre antes seu ingresso em cinemarquise.com.br