Cine Marquise Ultravisão realiza sessão especial gratuita de The Chosen nesta quinta para líderes religiosos

Filme estreia nesta quinta, 21

Baseada no Novo Testamento da Bíblia Sagrada e com mais de 200 milhões de espectadores, “THE CHOSEN” é um dos programas mais assistidos do mundo! Em cartaz no Cine Marquise Ultravisão, a partir desta quinta, 21 de março, neste mesmo dia, às 10 da manhã, o cinema de rua de Poços promove uma sessão especial exclusiva e gratuita para líderes de diferentes religiões. Para participar, basta confirmação de presença via WhatsApp pelo +5535997790104.

Mais de 770 milhões de visualizações de episódios e mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais oficiais da produção. A série conquistou uma base de fãs fiel e ultrapassou as fronteiras do público religioso, sendo elogiada tanto pela crítica especializada quanto pelo grande público. Ingressos disponíveis pelo site ou na bilheteria do cinema. Condições especiais para grupos. Entre em contato pelo 35 – +553599779-0104 e saiba mais!

Mulheres pagam meia até 27 de março. Na Quarta do Barato, todo mundo paga meia: ingresso 2D a R$ 11,00 e 3D a R$ 13,00. Confira a programação para hoje, 20 de março.

CLÁSSICOS NO MARQUISE – TUBARÃO – ESTREIA

20h00 (LEG) à SALA 03

IMAGINÁRIO – BRINQUEDO DIABÓLICO – ESTREIA

16h00 (DUB) / 18h10 (DUB) / 20h20 (LEG) à SALA 01

UMA VIDA – A HISTÓRIA DE NICHOLAS WINTON – ESTREIA

17h50 (LEG) à SALA 03

OS FAROFEIROS 2

18h00 (NAC) / 20h10 (NAC) à SALA 02

DUNA: PARTE 2

15h50 (DUB) / 19h15 (LEG) à SALA 04

O MENINO E A GARÇA

15h20 (DUB) à SALA 03

BOB MARLEY – ONE LOVE

15h40 (DUB) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao