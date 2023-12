Cine Marquise Ultravisão: Renaissance By Beyoncé com pré-venda aberta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sessões especiais acontecem nos dias 21, 22 e 23 de Dezembro

Uma experiência única para os fãs da diva do pop mundial. Renaissance: A Film By Beyoncé retrata a jornada da Renaissance World Tour, desde a sua criação, a noite de estreia em Estocolmo, Suécia, até a final em Kansas City, Missouri. É sobre a intenção de Beyoncé, trabalho duro e envolvimento em cada aspecto da produção, sua mente criativa e propósito de criar seu legado, e dominar sua arte. Recebida com uma aclamação extraordinária, Renaissance World Tour da Beyoncé criou um santuário para a liberdade e alegria compartilhada para mais de 2.7 milhões de fãs. E tudo isso você vai poder assistir na tela grande, no cinema de rua de Poços! Já é possível garantir seu lugar nesta viagem musical inesquecível! Serão sessões nos dias 21, 22 e 23 de Dezembro. A pré-venda já está aberta no site cinemarquise.com.br/ultravisao ou diretamente na bilheteria do cinema. E os ingressos são limitados.

O Cine Marquise Ultravisão funciona de segunda a segunda, com programação variada para toda a família. Filmes em Cartaz: As Aventuras de Poliana, Digimon Adventure 2, Cidade de Deus, Napoleão, A Força da Amizade, Jogos Vorazes: A Cantiga das Serpentes e dos Pássaros, As Marvels, Five Nights at Freddy´s, Trolls 3.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao