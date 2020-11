Homem é preso com armas irregulares após agredir a esposa, em Poços de Caldas

Um homem foi preso no final da noite de ontem (16), no bairro Santa Rosália I, em Poços de Caldas após agredir a esposa. Dentro da casa também foram encontradas armas irregulares.

Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que o marido estava bastante alterado dentro do imóvel e que havia a agredido. A PM foi informada por terceiros que o autor possuía também uma arma de fogo. A equipe solicitou a abertura de um cofre que estava no local e nesse momento, o suspeito pegou uma pistola calibre 380. Os militares conseguiram o desarmar, mas ele pegou outra arma, um rifle de calibre 22, que também estava no cofre. O homem foi desarmado e preso.

O registro das armas constam com domicílio em Bandeira do Sul. Outras 41 munições de calibre 380 também foram apreendidas, junto à um carregador, uma munição calibre 22 e dois registros de posse de arma de fogo.

O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com o suspeito.

