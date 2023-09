Cine Marquise Ultravisão: Sessões Escola oferecem oportunidade de aprendizado com diversão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projeto com preços e condições especiais amplia acesso dos estudantes às salas de cinema

Uma ferramenta poderosa para a educação, com uma variedade de benefícios que vão desde o enriquecimento cultural até o desenvolvimento de habilidades críticas e criativas. Nutre a imaginação, estimula o pensamento crítico e contribui para a formação de cidadãos informados e culturalmente conscientes. Tudo isso é proporcionado pela Sessão Escola de Cinema, um projeto do Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas que já recebeu dezenas de instituições de ensino e milhares de estudantes este ano. “Nós acreditamos na educação como ferramenta de transformação e o cinema está intimamente ligado a isso. A Sessão Escola proporciona aos estudantes a oportunidade de explorar culturas, histórias e realidades que podem estar distantes de suas próprias vivências. Isso amplia a compreensão do mundo e promove a empatia. É aplicável a todas as idades, tanto que temos recebido desde crianças da Educação Infantil até adultos universitários, além de excursões das cidades vizinhas. Ver nossas salas cheias de estudantes é sempre muito gratificante”, disse o diretor do Cine Marquise Ultravisão, Marcelo J.L. Lima.

Exploração cultural, estímulo à criatividade, compreensão da linguagem visual, exploração de temas complexos com conscientização e discussão, incentivo a análise crítica por meio dos debates pós sessão, aprendizado interdisciplinar e fortalecimento dos vínculos com os colegas e professores são outros benefícios da Sessão Escola.

As Sessões Escola tem valores diferenciados e são agendadas previamente no dia e horário que melhor atendem à rotina da instituição de ensino. O filme é escolhido pela equipe pedagógica, dentro dos títulos disponíveis. Também é possível adquirir pacotes de ingresso e combo de Bomboniere com preços diferenciados. O contato para mais informações pode ser feito pelo WhatsApp 35 99779-0104.

O Cine Marquise Ultravisão funciona de segunda a segunda, com programação variada para a família toda, o ano inteiro. Filmes em Cartaz: After para Sempre, A Noite das Bruxas, Senhor dos Anéis – As Duas Torres, A Freira 2, As Tartarugas Ninjas – Caos Mutante, Gran Turismo – de Jogador a Corredor, Besouro Azul.

