Atletas da Adefip participam de Campeonato em São Paulo

Recentemente nossos atletas participaram do XXII Campeonato Brasileiro de Dança em Cadeira de Rodas, em São Paulo, no CPB (Centro Paralímpico Brasileiro), organizado pela CBDCR – Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas.

Ao todo, cinco atletas do GirArtes – Núcleo de Artes da Adefip, representaram a instituição. As crianças são: Ana Clara, Victor Hugo, Mel e Rafa, além de João Guilherme, que representou a categoria adulta.

A participação das crianças no Campeonato foi oficializada pela CBDCR neste ano, anteriormente, eles se apresentavam apenas na Mostra Artística. Nossas crianças participaram das categorias: Free Style individual e grupo. João Guilherme, na categoria adulta, do Free Style individual e do Single Conventional.

Na categoria infantil individual, Victor Hugo Ramos ficou em primeiro lugar e Ana Clara Tavares, em terceiro. Em grupo, as quatro crianças conquistaram o primeiro lugar.

E o único representando a categoria adulta, João Guilherme Dias José, ficou em segundo lugar, no Free Style e também no Single Conventional.

“O trabalho teve início no começo do ano e a dedicação, empenho e ânimo de todos os participantes era notável! Todos, à sua maneira deram seu melhor! E o resultado foi a conquista das medalhas mas, acima de tudo, a conquista da autonomia, da autoconfiança, da perda de timidez, da capacidade de socialização, percepção crítica e vivência com diversos praticantes, inclusive mais experientes que irão competir em Gênova”, conclui Juliana Reis, técnica da equipe GirArtes – Núcleo de Artes da Adefip.