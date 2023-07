Atores vão às ruas propor a troca de uma música ou poesia por um sorriso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O cortejo “No meio da rua” vai às ruas com o objetivo de intervir no espaço e na rotina urbana, interagir com os transeuntes e propor interações brincantes.

Neste sábado, 08, o grupo sai da Urca às 15h com destino à Praça Pedro Sanches. Ofertando poesias e músicas, os personagens clownescos interpretados por Dani Vilas Bôas, Will Moreira, Bia Marques, Isabela Viana, Évila dos Anjos, Gilbão Leeu e Camila Ribeiro cantam, declamam poesias e abordam o público de maneira lúdica. A proposta é interferir na ordem do dia e, através do riso, contrapor o automatismo a que todos estão sujeitos.

Nesta terceira edição o cortejo ganha a participação do figurinista Gabriel Solanno e da fotógrafa Sandra Ribeiro.

A apresentação integra a programação do Festival de Inverno promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas.

SERVIÇO

Cortejo brincante ‘No meio da rua”

Quando: Sábado, 08 de julho de 2023

Onde: Praça Pedro Sanches

Horário: de 15h às 16h30