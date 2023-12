Cine Marquise Ultravisão: Tá Escrito, Quem Fizer Ganha e Godzilla nas estreias da semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na quarta tem a pré-estreia de Aquaman 2: O Reino Perdido

Muitas novidades chegando em mais um final de semana de estreias do Cine Marquise Ultravisão. O cinema nacional traz Larissa Manoela na pele de Alice, a jovem que acredita que os astros erraram com ela. Até que um dia Alice recebe um livro em branco, apenas com instruções que prometem que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. Com o poder de influenciar a todos com as previsões que agora ela tem acesso, Alice se torna um fenômeno online, mas também deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo. É diversão garantida na telona.

Emoção é o que promete o longa Quem Fizer Ganha, que conta a história da seleção nacional de futebol de Samoa Americana que sofreu a maior goleada da história, perdendo para a Austrália de 31 a 0 em 2001. Com o Mundial de 2014, no Brasil, se aproximando, um treinador contraditório e rebelde (Michael Fassbender) é contratado para ajudar a mudar a sorte da seleção. Além de Michael Fassbender, o elenco conta com outros nomes como Elisabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu, Rachel House e Kaimana. A nova produção da Searchlight Pictures é dirigida por Taika Waititi, que também é produtor ao lado de Jonathan Cavendish e Garrett Basch, com Andy Serkis, Will Tennant e Kathryn Dean como produtores executivos. Mike Brett e Steve Jamison, que estrelaram o documentário homônimo de 2014 no qual o filme é baseado.

Para os fãs de ação e ficção, tem Godzilla Minus One. Na trama, Godzilla aparece no Japão pós-Segunda Guerra Mundial, que está em seu ponto mais baixo, zero, e derruba o país em um ponto negativo.

Pré-estreia de Aquaman 2 na quarta

Quando um poder ancestral é liberado, o Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para proteger Atlântida e o resto do mundo, de uma devastação irreversível. Na quarta, 20, Aquaman 2: O Reino Perdido, chega antes ao cinema de rua de Poços. Tem pré-estreia paga em diversos horários: 14h00 (DUB) / 16h30 (3D DUB) / 19h00 (DUB) / 21h30 (LEG). Compre antes na bilheteria do cinema ou pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao .

Estacionamento Conveniado: Imperial

Esta é mais uma comodidade para o público do Cine Marquise Ultravisão. O Estacionamento Imperial fica na Rua Prefeito Chagas, nº 60, a 5 minutos do Marquise Ultravisão. Basta informar que você vai ao Cinema para garantir a tarifa diferenciada e o melhor atendimento.

Confira os horários das sessões:

GODZILLA MINUS ONE – ESTREIA

14h40 (DUB) / 17h20 (DUB) / 20h00 (DUB) à SALA 01

QUEM FIZER GANHA – ESTREIA

16h30 (DUB) (Exc. Qua) / 20h55 (LEG) (Exc. Qua.) à SALA 03

TÁ ESCRITO – ESTREIA

14h20 (NAC) (Exc. Qua.) / 16h20 (NAC) (Exc. Qua.) / 18h30 (NAC) (Exc. Qua.) à SALA 02

Som. Qua. – 14h20 (NAC) / 16h20 (NAC) / 18h30 (NAC) à SALA 03

WONKA

16h00 (DUB) / 18h20 (DUB) / 20h40 (LEG) à SALA 04

FERIADO SANGRENTO

20h30 (DUB) (Exc. Qua.) à SALA 02

Som. Qua. – 20h30 (DUB) à SALA 03

O SEQUESTRO DO VOO 375

14h10 (NAC) (Exc. Qua.) / 18h40 (NAC) (Exc. Qua.) à SALA 03

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

14h00 (DUB) à SALA 04



AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO – PRÉ ESTREIA PAGA

Somente Quarta. – 14h00 (DUB) / 16h30 (3D DUB) / 19h00 (DUB) / 21h30 (LEG) à SALA 02

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao