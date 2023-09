Cine Marquise Ultravisão: Tartarugas Ninja, O Porteiro e Retratos Fantasmas nas super estreias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cinema nacional com espaço especial em documentário e comédia

Vem aí uma cine semana para ninguém botar defeito. Tem animação com nostalgia, tem comédia e documentário nacionais e o terror A Freira 2, pra agitar a sua programação de pré-feriado. Nesta quinta, 31, entra em cartaz As Tartarugas Ninja – Caos Mutante. O enredo do longa mostrará como, após anos se escondendo dos humanos, os irmãos mutantes decidem fazer atos heróicos para tentar conquistar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais. Com a ajuda de um novo amigo, April O’Neil, eles enfrentarão um misterioso sindicato do crime, mas a situação logo se complica quando eles libertam um exército de mutantes. Tem parceria especial com a Pizza Prime, exclusivamente para este filme. Comprando uma pizza e apresentando o cupom fiscal na bilheteria do cinema, você paga meia para Tartarugas Ninjas. Demais, né!?

CINEMA NACIONAL EM DOSE DUPLA

Na comédia O Porteiro, confusão é o que não falta no prédio onde Waldisney (Alexandre Lino) trabalha. O Porteiro é uma adaptação da peça de teatro homônima, em cartaz nos teatros há seis anos e que já foi apresentado em mais de 40 cidades e ultrapassou a marca de 100 mil espectadores. Uma curiosidade: a trama acontece no mesmo prédio de Minha Mãe é Uma Peça, após Dona Hermínia (Paulo Gustavo) ter se aposentado do cargo de síndica. No elenco, Cacau Protásio, Aline Riscado, Alexandre Lino, Daniela Fontan e Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó.

O documentário Retratos Fantasmas de Kleber Mendonça Filho fala dos clássicos palácios do cinema do século 20 no centro de Recife que praticamente desapareceram. Essa área da cidade é agora uma espécie de sítio arqueológico que revela aspectos da vida em sociedade que foram perdidos. E isso é apenas parte da história. Foram 7 anos para a conclusão do documentário que marca o retorno de Kleber ao Festival de Cannes – após vencer o Prêmio do Júri, em 2019, com Bacurau. Tratando do desenvolvimento urbano acelerado, o filme segue o ponto de vista da janela da casa do diretor, onde morou por vários anos.

A FREIRA 2 EM SESSÕES ESPECIAIS NA VÉSPERA DO FERIADO

Um dos filmes de terror mais aguardados de todos os tempos, a Freira 2 é uma ótima pedida para sua véspera de feriadão. É o ano de 1956, na França. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A sequência do grande sucesso mundial acompanha a Irmã Irene quando ela mais uma vez fica cara a cara com Valak, a freira demoníaca. Serão quatro horários de pré-estreia na quarta, 6 de setembro. Confira toda a programação, garanta seus ingressos antes e bora pro Cine Marquise Ultravisão!

CONFIRA OS HORÁRIOS DOS FILMES EM CARTAZ

A FREIRA 2 – PRÉ ESTREIA PAGA / SOMENTE QUARTA 06/09

14h15 (DUB) / 16h30 (DUB) / 18h45 (DUB) / 21h00 (LEG).

AS TARTARUGAS NINJA – CAOS MUTANTE – ESTREIA

16h10 (DUB) / 18h20 (DUB) / 20h30 (LEG)

14h00 (DUB) (Somente Sáb., Dom. e Qua.)

O PORTEIRO – ESTREIA

17h15 (NAC) / 21h10 (NAC)

14h10 (NAC) (Somente Sáb. e Dom.)

RETRATOS FANTASMAS – ESTREIA

19h10 (NAC)

GRAN TURISMO – DE JOGADOR A CORREDOR

15h55 (DUB) (Exc. Qua.) / 18h35 (DUB) (Exc. Qua.)

BESOURO AZUL

20h40 (DUB)

14h30 (DUB) (Somente Sáb., Dom. e Qua.)

FALE COMIGO

21h15 (DUB) (Exc. Qua.)

OPPENHEIMER

17h10 (LEG)

ELEMENTOS

15h00 (DUB)

