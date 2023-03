Cine Semana do Marquise Ultravisão traz lançamentos para todos os gostos e duas pré-estreias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Variedade de títulos, com opções para todas as idades e para a família toda, a cine semana, que começa nesta quinta, (30), traz quatro estreias e duas pré-estreias às salas do Cine Marquise Poços de Caldas.

O Urso do Pó Branco mescla comédia e suspense. Depois de uma operação de contrabando de drogas fracassada, um urso negro ingere uma grande quantidade de cocaína e começa um tumulto movido a drogas. Com Classificação Indicativa 16 anos, o filme será exibido em Poços em sessões dubladas e legendadas.

Demon Slayer é a animação com direção de Haruo Sotozaki.

Tanjiro Kamado é um bom rapaz que, após ter a família massacrada, decide tornar-se um caçador de demônios na esperança de reverter a transformação da sua irmã em demônio. Com Classificação Indicativa 12 anos, o filme chega a Poços em versão dublada com dois horários: 15h10 e 19h00.

A trajetória de um dos maiores mestres circenses do Brasil, Zé Wilson, em regresso à sua cidade natal, no sertão de Alagoas, quando, junto de sua trupe, revisita a própria história e a história do circo no Brasil. O documentário nacional O Circo Voltou, com direção de Paulo Caldas é uma boa pedida para estudantes, especialmente das artes e do teatro. Com Classificação Indicativa Livre, o filme tem exibição diária às 15h20.

Para os amantes de documentários, outra estreia da semana é Um Samurai em São Paulo. Com direção de Débora Mamber Czeresnia e Classificação Indicativa Livre, o filme traz a história do mestre de caratê japonês Taketo Okuda contada pela perspectiva de uma de suas alunas, uma judia brasileira. Um encontro de culturas que coloca em questão o significado da autodefesa e o desejo de libertar-se de um mundo ameaçador. Exibição diária às 17h30, exceto quarta-feira.

Super Mario Bros e Dungeons & Dragons: Pré-Estreias da Semana

O final de semana promete, especialmente para quem quer ver primeiro Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes. A jornada épica para recuperar uma relíquia compõe o filme de aventura e ação, com direção de John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein. A pré-estreia tem sessão dublada às 21h30, nesta sexta e sábado, 31 de março e 01 de abril.

Crianças e jovens fascinados pelo personagem a adultos nostálgicos: Super Mário Bros – O Filme é um lançamento que promete movimentar os cinemas. Mario é encanador junto com seu irmão, Luigi. Um dia, eles vão parar no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, que faz de tudo para conseguir reinar em todos os lugares. O filme que une comédia e aventura, com Classificação Indicativa Livre você vê primeiro no Cine Marquise Ultravisão, em sessões de pré-estreia, na quarta, 05, na versão 3D dublada, às 18h30 e às 20h30, e na versão legendada às 20h45.

INGRESSOS ACESSÍVEIS

Em Poços, TODAS pagam meia até 31 de março, ação comemorativa em homenagem ao Mês da Mulher, que vale para qualquer dia, horário e sessão. Os ingressos podem ser comprados pelo site cinemarquise.com.br ou diretamente na Bomboniere do cinema, com pagamentos em crédito, débito, PIX e dinheiro.

Também pagam meia: estudantes, portadores do ID Jovem, idosos (+ de 60 anos), aposentados, professores, aniversariantes do mês, pessoas com deficiência e acompanhantes.

FILMES EM CARTAZ: O Urso do Pó Branco, Demon Slayer – To The Swordsmith Village, O Circo Voltou, Um Samurai em São Paulo, Entre Mulheres, John Wick4: Baba Yaga, Shazam! Fúria dos Deuses, Pânico VI, A Baleia.

