Genes Recessivos leva o rock para o Festival de Inverno

Show de encerramento do Festival acontece na Praça Dom Pedro II

Neste domingo, 23 de julho, a banda Genes Recessivos sobe ao palco do Festival de Inverno de Poços de Caldas, com um show que contempla um panorama da história mundial do rock, promovendo difusão deste estilo e explorando diferentes vertentes. A apresentação está marcada para às 20h, na Praça Dom Pedro II, e também marca o encerramento das atividades do Festival em 2023.

A banda promete um show explosivo, com muita energia, trazendo uma seleção de músicas dos gêneros do rock, pop e indie rock, passeando por várias décadas desde os anos 60 até sons mais contemporâneos. A banda é conhecida por um repertório minucioso e apresentações fortes, que contam com momentos solos instrumentais, e também incluem muitos medleys, em que o grupo mistura diversas músicas e referências numa única sequência, marcando a originalidade da banda que tem mais de 20 anos de bagagem.

Genes Recessivos é formada por Gil Alves Vilela (guitarra e vocais), Guilherme Rampazzo ‘Alemão’ (contrabaixo e vocais), João Paulo Oliani ‘Fubá’ (vocais e guitarra) e Vinícius Soares Camargos (bateria e vocais).

“É uma honra pra gente poder encerrar o Festival de Inverno 2023, que tanta história tem conosco e com a nossa cidade. Podem esperar muito rock’n roll!”, diz Fubá, vocalista da banda.

O Festival de Inverno é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e o show da Genes Recessivos tem produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural.

Para saber mais acompanhe as redes sociais @genesrecessivos e @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO

Genes Recessivos – Festival de Inverno

Data: domingo, 23 de julho

Horário: 20h

Local: Praça Dom Pedro II – Centro, Poços de Caldas