Circuito Turístico Caminhos Gerais presta contas e tem posse da nova diretoria

Alice Dionisio

Na tarde da última quinta-feira(16), na cidade de Andradas, os representantes das cidades integrantes do Circuito Turístico Caminhos Gerais que reúne 12 municípios do Sul de Minas: Andradas, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Machado, Poço Fundo, Poços de Caldas, Santa Rita de Caldas, realizaram a Assembleia Geral de prestação de contas, além da eleição e posse da nova Diretoria para o biênio 2023-2025.

A Prefeita de Andradas, Margot Pioli, o Presidente Ricardo Oliveira e a Secretária de Turismo de Andradas, Cassinha Pontes fizeram a abertura e o acolhimento aos municípios visitantes, sendo apresentado as demandas da região.

Na ocasião foi exposto os resultados obtidos no último ano do Circuito Turístico Caminhos Gerais, Instância de Governança Regional de Turismo, reconhecida e certificada pelo Governo de Estado, por meio da Política de Regionalização do Turismo de Minas Gerais, com grandes eventos impulsionando as cidades participantes como eventos, palestras, projetos elaborados, captação de recursos e desenvolvimento da região.

Também aconteceu a posse da nova Diretoria eleita, composta pelo Presidente, Ricardo Oliveira Fonseca (Poços de Caldas),Vice-Presidente, Platinny Paiva (Machado), Diretor Financeiro, Willian Henrique (Caldas), Diretor Financeiro Adj, Erika Lima (Poço Fundo), Diretora Administrativa, Selislei Cassia Carol de Pontes (Andradas) e Diretor Adj, Rony Leite (Cabo Verde). Para a composição do Conselho Fiscal, foram eleitos: Jakeline Germiniani (Ibitiúra de Minas), Otávio Couto (Ipuiúna) e Carlos Rodrigues (Carvalhópolis).

Para o Presidente reeleito do Circuito Caminhos Gerais e Secretário de Turismo de Poços de Caldas, Ricardo Oliveira, o momento é de extrema importância para ações unificadas para o turismo mineiro. “Vivemos os melhores tempos do turismo em Minas, isso porque, estamos retomando o protagonismo das cidades no Estado, com um turismo de qualidade, belas paisagens e com a cozinha mineira, conseguimos a curto prazo resgatar a credibilidade da entidade e unir os municípios para um grande propósito que é o Turismo. Com um planejamento estratégico bem consolidado e pessoas realmente comprometidas, estamos conseguindo fazer a diferença no sul de Minas e vamos continuar avançando.”