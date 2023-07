Clássicos no Marquise – Psicose de Alfred Hitchcok entra em cartaz nesta quinta em Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Cine Marquise Ultravisão, o cinema de rua de Poços de Caldas, traz ao público mais uma oportunidade única de rever na telona, um clássico da década de 1960 – Psicose, do diretor Alfred Hitchcok. Após roubar 40 mil dólares para se casar com o namorado, uma mulher foge durante uma tempestade e decide passar a noite em um hotel que encontra pelo caminho. Ela conhece o educado e nervoso proprietário do estabelecimento, Norman Bates, um jovem com um interesse em taxidermia e com uma relação conturbada com sua mãe. O que parece ser uma simples estadia no local se torna uma verdadeira noite de terror.

Com Classificação Indicativa 14 anos, o filme remasterizado e em 4k, terá apenas uma semana de exibição: de 27 de julho a 02 de agosto, com sessões diárias às 21h00. Os ingressos são limitados e podem ser garantidos online exclusivamente pelo site cinemarquise.com.br/ultravisao ou diretamente no cinema. O selo Clássicos no Marquise tem o objetivo de, a cada mês, resgatar para o público, um grande sucesso do cinema. O projeto começou em abril, com a exibição de Pulp Fiction – Tempo de Violência. Em maio foi a vez de Um Sonho de Liberdade. Em junho, 2001: Uma Odisséia no Espaço, fez parte da programação.

OUTROS FILMES EM CARTAZ: Barbie, Oppennheimer, Missão Impossível: Acerto de Contas/Parte Um, Perdida, Sobrenatural – A Porta Vermelha, Os Aventureiros – A Origem, Indiana Jones, Elementos. Verifique as classificações indicativas. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao