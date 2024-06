Coffee Connect destaca sustentabilidade e mercado em segunda etapa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Agregar mais valor ao café e transformar o setor, estão entre as pautas do segundo encontro

Como agregar mais valor ao café brasileiro? Essa é uma pergunta que constantemente é feita pelo cafeicultor brasileiro e que está entre os temas a serem discutidos na segunda etapa do Coffee Connect.

Em meio ao início da temporada de colheita neste ciclo, o evento resgata discussões importantes para o setor cafeeiro. Afinal, o que é de fato essencial para melhorar o preço do café? E qual o caminho para comunicarmos de forma inteligente, a sustentabilidade que o setor já vive? Algumas palestras e painéis interativos, irão trazer os temas em questão, conectando-os ao cafeicultor.

Entre os nomes já confirmados estão, o Professor e Pesquisador Flávio Borém, que abordará os processos essenciais para a pós-colheita; Patrícia Carvalho, Líder de Projetos Especiais do Grupo 3Corações, que compartilhará informações sobre o mercado de cafés especiais no Brasil; Luisa Nogueira, Jornalista e Produtora de Cafés Especiais, que discutirá como tornar o café brasileiro o protagonista e Ricardo Schneider, Presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais (CCCMG), que abordará as tendências do mercado de café e os impactos nos problemas logísticos para a comercialização. O evento também contará com a participação de Silvia Pizzol, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ), que falará sobre os impactos da nova legislação europeia para a cafeicultura brasileira.

Esta segunda etapa será no dia 27 de junho, às 16h, no IFSULDEMINAS, em Poços de Caldas/MG.

O evento será gratuito, porém as inscrições são limitadas. Para se inscrever, acesse este site.



Coffee Connect – Inspirar, transformar e liderar

O Coffee Connect é um evento de conexão entre produtores e toda cadeia cafeeira, com o foco de “Inspirar, transformar e liderar”, debatendo temas de extrema importância para a cafeicultura. Desde a inclusão de novos empreendedores rurais até a valorização das origens brasileiras, o evento busca conectar e promover conhecimento, além de proporcionar oportunidades de networking.

A dinâmica do evento consiste em quatro etapas que ocorrerão ao longo do ano, abordando temas que vão desde o cultivo até a comercialização, culminando em um Fórum que será realizado no dia 28 de novembro.

O Coffee Connect é uma parceria da Plata Digital e o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. Para mais informações, acompanhe nosso Instagram: @Coffeeconnectbrasil.

Serviço:

Evento: Segunda etapa do Coffee Connect

Data e Horário: 27 de junho, às 16h.

Local: IFSULDEMINAS, Poços de Caldas/MG.