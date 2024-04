Colisão frontal deixa vítimas feridas em Andradas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um grave acidente de trânsito foi registrado ontem, 02, na MG 455, no km 22, em Andradas. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada por volta das 17 horas, para atender a ocorrência, que envolveu uma colisão frontal entre dois veículos: um VW/PARATI, de cor preta, e um caminhão VW/16.220, de cor branca.

O caminhão, conduzido por J.A.C, um homem de 64 anos, relatou às autoridades que seguia pelo sentido decrescente da via quando se deparou com um trator transitando em baixa velocidade em sua faixa de trânsito, no km 22. Ao tentar desviar do trator, o condutor direcionou o caminhão para a contramão, resultando na colisão frontal com o automóvel.

O VW/PARATI, dirigido por I.M.S, de 25 anos, tinha como passageira S.C.M, de 49 anos. O condutor afirmou que seguia no sentido crescente da via e perdeu a consciência após o impacto, não conseguindo descrever detalhes do acidente. Ele recuperou a consciência enquanto era socorrido ao hospital de Andradas.

O motorista do caminhão sofreu fraturas em três costelas, enquanto o condutor do automóvel teve o joelho esquerdo fraturado. A passageira do veículo apresentou apenas escoriações pelo corpo. Todos os envolvidos foram prontamente socorridos e encaminhados ao hospital de Andradas.

Testes de alcoolemia realizados nos condutores indicaram 0,00 mg/L para ambos, descartando o consumo de álcool como causa do acidente. Os veículos estavam em situação regular.

O automóvel foi liberado para o custodiante presente no local, que providenciou o acionamento de um serviço de guincho particular para sua remoção. Por outro lado, o caminhão, que transportava louça sanitária a serviço da empresa Icasa, permaneceu tombado às margens da via, aguardando o amanhecer do próximo dia para o transbordo e remoção para um local apropriado.

A Concessionária EPR SUL DE MINAS foi responsável pela sinalização do trecho do sinistro, enquanto a perícia no local foi dispensada pelo Delegado de Plantão.