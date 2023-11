Homem invade templo religioso e ameaça pastor com uma faca em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, 12, por volta das 19h23min, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de ameaça em um templo religioso, na Avenida Eurípedes Franceschini, Bairro Parque das Nações, em Poços de Caldas.

Ao chegar ao local, a equipe policial tomou conhecimento de um incidente envolvendo um ex-membro da comunidade religiosa, de 37 anos. O indivíduo, munido de uma faca, interrompeu de maneira agressiva o culto religioso em andamento. A vítima, um pastor de 41 anos, relatou que o agressor se dirigiu a ele proferindo palavras ameaçadoras.

Os fiéis da igreja conseguiram desarmar e conter o agressor, resultando em danos ao púlpito de madeira que se quebrou durante o tumulto, causando cortes nas mãos do autor. Após o incidente, o agressor foi retirado do templo e evadiu-se em um veículo VW/Gol, cor vermelha, cujo destino permanece desconhecido.

De acordo com a vítima, a motivação para o ataque parece estar relacionada à discordância entre os costumes da igreja e a percepção do autor. A vítima também informou que anteriormente havia recebido um bilhete anônimo, acreditando ser da autoria do ex-membro, sendo o papel apreendido para investigação.

A equipe policial prosseguiu com diligências, deslocando-se à residência do autor. Ao contatar a esposa dele, esta informou que o esposo não estava em casa. Segundo a esposa, a indignação do autor com o pastor derivava da alegação de que na igreja havia uma considerável pressão psicológica sobre os fiéis, levando-os a se batizarem contra a própria vontade.

A faca utilizada no ataque foi apreendida. Apesar das intensas buscas realizadas pela polícia, o autor não foi localizado até o momento. A investigação segue em andamento.