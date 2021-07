Com frio intenso, CCZ disponibiliza atendimento 24h

Com a queda nas temperaturas nesses dias em Poços, o Centro de Controle de Zoonozes – CCZ trabalhará em esquema de plantão 24h até domingo (1º), com o principal intuito de atender as chamadas para recolhimento dos animais que estejam vulneráveis.

Ao se deparar com algum animal de rua debilitado ou vulnerável ao frio acione o plantão do CCZ pelo telefone: (35) 98871-0479.

O Coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago solicita a contribuição da população. “A população deve ficar atenta para ver se realmente o animal não tem dono, porque muita das vezes o animal está na rua mas tem proprietário. Se a população ver algum animalzinho que esteja sem local para se abrigar, exposto ao frio intenso, deve acionar o CCZ para que eles analisem a situação, para poder recolher esse animal”.

Cuidado com seu PET

-Mantenha-o em um lugar protegido do frio.

– Separe um cantinho com um cobertor para que ele possa se aconchegar.

– Evite passear nos horários mais frios.

