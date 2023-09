Combustíveis têm nova variação nos preços

O Procon divulgou nova pesquisa de preço dos combustíveis. Segundo o levantamento, realizado na última semana, os preços da gasolina comum e do etanol caíram, respectivamente, 0,36% e 0,58%, em relação à pesquisa de agosto.

Já os preços da gasolina aditivada, do diesel comum e do diesel S10 subiram 0,18%, 6,31% e 7,43%, respectivamente.

O preço mais barato da gasolina comum encontrado na cidade foi de R$ 5,19. Já o mais caro, R$ 5,99, o mesmo da aditivada. O menor preço da aditiva foi R$ 5,35. O etanol pôde ser encontrado com valores entre R$ 3,25 e R$ 3,99. O diesel comum, entre R$ 5,79 e R$ 6,09. E o diesel S10, com preços entre R$ 5,89 e R$ 6,79.

Ao todo, foram pesquisados 33 postos. Acesse a pesquisa no link https://encurtador.com.br/egO46.

A variação ocorre em um momento em que postos iniciaram uma corrida por diesel e gasolina em todo o país na expectativa de que a Petrobras reajuste os preços. Como resultado, distribuidoras e a própria Petrobras estão restringindo a oferta com base na cota mensal de consumo das empresas, de acordo com diversas fontes do setor.

A tendência, segundo especialistas, é que os valores continuem pressionados, sobretudo por causa de movimentos do cenário externo, como restrições na oferta de petróleo e aumento da demanda.

Na última terça-feira (5), Rússia e Arábia Saudita, duas das maiores potências globais do setor, anunciaram a manutenção dos cortes de produção de petróleo. O aperto na oferta de óleo impacta diretamente nos preços.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.