Começa nesta quarta-feira (10) 2º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica

Alice Dionisio

Poços de Caldas, recebe entre os dias 10 e 12 de maio, o 2° Seminário dos Cafés da Região Vulcânica, no campus do Instituto Federal do Sul de Minas. A programação conta com diversas palestras, workshops e Dia de Campo para produtores, estudantes e profissionais do setor cafeeiro. A inscrição é gratuita e pode ser feita neste link.

Entre os vários temas que serão abordados estão: cenários da cafeicultura; importância da comunicação no agro; conquistas do Selo da Marca Coletiva para a Regiâo Vulcânica; além de seminário sobre “Intersecções entre a geografia, meio ambiente e gestão”; e o lançamento do Projeto Mulheres do Café.

O evento será realizado às vésperas da colheita do café e da comercialização da safra deste ano, e visa promover o desenvolvimento da Região Vulcânica. O território compreende 12 municípios: Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Ibitiúra de Minas e Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais; Águas da Prata, Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama, no estado de São Paulo.

2° Encontro de prefeitos da Região Vulcânica

Ainda durante o seminário, no dia 11 de maio, às 15h30, o Sebrae Minas irá promover o 2° Encontro de Prefeitos e Lideranças da Região Vulcânica, com a participação de secretários municipais, vereadores e empresários para discutir o fortalecimento do território, em prol do desenvolvimento regional. O evento será conduzido pelo analista do Sebrae Minas Anderson Cabido, especialista em Desenvolvimento Econômico e Administração Pública, que irá tratar destes temas com foco na marca coletiva “Cafés da Região Vulcânica”, desenvolvida pelo Sebrae e lançada em 2020.

Outra discussão que será promovida é a importância da integração dos 12 municípios que formam a Região Vulcânica e o potencial da marca para o café e outros produtos produzidos no território, que poderão ser explorados no futuro. “É uma oportunidade para os produtores que vão iniciar suas colheita melhorarem aspectos como manejo, colheita, pós-colheita, e secagem, além de aprenderem sobre o mercado de café”, comenta o analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo.

A expectativa é que o 2° Seminário dos Cafés da Região Vulcânica reúna um público de 400 pessoas, durante os três dias. O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Café da Região Vulcânica, Sebrae Minas, Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Poços de Caldas, Emater e Prefeitura de Poços de Caldas.