Comissão realiza estudo para elaboração do Plano Municipal de Esportes e Lazer

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, cada vez mais tem buscado ser o principal centro de fomento ao esporte, com iniciativas públicas, que busquem fomentar e apoiar projetos e ações que incorporem atividades físicas, de esporte e lazer aos hábitos de vida saudável da população. Por isso tem organizado ações para garantir o desenvolvimento do esporte e lazer em médio e longo prazo, a partir de um planejamento estratégico que logre na garantia desse direito social.

Foi publicado no Diário Oficial do Município a portaria Nº 4.616 que designa a comissão de estudos relativos à elaboração do Plano Municipal de Esportes e Lazer.

O Prefeito, Sérgio Azevedo, considera que o Plano Municipal é um documento que fundamenta, regulamenta e orienta a proposição e execução de políticas públicas do município, e também gera um ciclo virtuoso de desenvolvimento e fortalecimento da sociedade na totalidade. Poços será uma das primeiras cidades do país a ter tal direcionamento.

Com isso designou a comissão, sendo o coordenador o vice- prefeito, Júlio César de Freitas.

Também foram nomeados representando a Administração Municipal: Fernando Henrique dos Santos, Marcela Brito de Carvalho Messias, Alessandra Alvisi Costa Garcia, Andréa de Fátima Martins e Silva, Carlos Alberto dos Santos, Israel de Souza Pereira, Janaina Maria Jacon, Renato de Souza e Sidnei Carlos de Parolis.

Representantes do Conselho Municipal de Esportes e Lazer (CMEL): Lucas Emanuel Ramos e Andriely Cristina Fernal.

A comissão se reúne toda semana para discussão do assunto e segundo o coordenador da comissão, Júlio de César Freitas, nesse primeiro momento está sendo elaborada as estratégias a serem adotadas para que nas próximas etapas membros da comunidade civil sejam ouvidos e ações discutidas. “Vamos no reunir com diversos líderes, agentes sociais, professores, representantes das modalidades esportivas, profissionais da área, de áreas afins e todas as pessoas interessadas em opinar, sugerir e colaborar com o diagnóstico da atividade física e dos esportes em nosso município, seja no aspecto da saúde, lazer ou performance.”

Segundo Júlio, a discussão é ampla e necessária para termos ainda mais desenvolvimento no esporte. “Vamos reunir a sociedade civil e entidades que demonstram interesse pelo assunto para ouvir a população, debater, discutir, promover e apresentar o Plano Municipal de Esporte, projetando a cidade ainda mais para os próximos anos.”