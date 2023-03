Concessionária é furtada em Poços de Caldas

Na madrugada desta quinta-feira (9), uma concessionária localizada na Avenida Mansur Frayha em Poços de Caldas foi alvo de furto. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem não identificado quebrou o vidro da frente da loja após pegar uma pedra em um arbusto de decoração. Em seguida, ele entrou no estabelecimento e levou 20 peças de roupas para motoqueiros, totalizando um prejuízo de R$ 20 mil reais.

Em cerca de 4 meses a concessionária foi furtada quatro vezes. EA central de monitoramento da loja registrou o crime e acionou a perícia, mas até o momento, o autor não foi encontrado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.