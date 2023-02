Confira o horário de funcionamento do Museu Histórico e Geográfico durante o Carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas terá horário de funcionamento diferenciado durante o período de Carnaval. No sábado (18), o Museu estará aberto à visitação das 14 às 17h e no domingo (19), o local funcionará das 10h às 13h.

Nos dias 20 e 21 (segunda e terça-feira), seguindo o expediente da Prefeitura, o Museu estará fechado. O atendimento retorna na quarta-feira de Cinzas (22), das 10h às 16h.

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas fica na Praça do Museu (Rua Padre Henry Mothon, s/n). Além do acervo permanente, também conta com exposições temporárias. Mais informações no @museudepocosdecaldas.