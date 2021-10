Conheça os benefícios de contratar um despachante

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quando se trata de documentação veicular, muitas pessoas têm dúvida quanto aos trâmites e pode ser até difícil acompanhar todo o processo. Por isso, a TV Poços junto ao Poços Despachante listou alguns dos benefícios de contratar um profissional para lidar com toda a burocracia.

Chega de fila

Ao contratar um despachante, você não precisará entrar em fila, perdendo muito tempo para resolver o problema do documento do seu veículo.

Sem agendamento no Detran

Já imaginou o quanto tempo você gasta para resolver o documento do seu veículo? É preciso agendar sua ida no Detran, depois esperar 72 horas para o documento sair. Com o despachante não precisa agendar, pois todo o processo acontece de forma ágil, para entregar com mais rapidez o documento.

Rapidez

Enquanto você resolvendo por conta própria o seu documento gasta em média de uma semana e meia para resolver tudo – contando todo o processo (vistoria, agendamento no Detran, espera para ser atendido, fila para pagar sua taxa, e mais 72h para sair o seu documento) – o despachante resolve em média 3 à 5 dias.

Parcelamento

Já imaginou pagar sua dívida toda no cartão de crédito e ainda parcelado? O Detran não faz parcelamento de débito, mas o Poços Despachante faz em até 12x.

Comodidade

Com Poços Despachante você pode regularizar a situação do seu veículo sem sair de casa. Basta mandar uma mensagem para o WhatsApp (35) 98838-0254.