Conselho Técnico define grupos do Mineiro Módulo II 2025

Foi realizado na tarde desta terça-feira (28/01), na sede da Federação Mineira de Futebol em Belo Horizonte, o Conselho Técnico para Campeonato Mineiro Módulo II 2025. Partiparam representantes dos 12 times inscritos na competição.

A Caldense marcou presença com Alex Joaquim (Executivo de Futebol), Luís Fernando Soares (Vice-presidente), Leonardo Prado (Diretor de Futebol) e Renan Muniz (Gerente de Marketing), sendo que Alex foi o representante alviverde na bancada.

A reunião foi conduzida pelo presidente da FMF, Adriano Aro. Também participaram outros integrantes da entidade, entre eles: Daniel Las Casas (chefe de gabinete da presidência), Gabriel Cunha (diretor do departamento de competições), Gustavo Tasca (gerente de competições) e Castellar Neto (diretor executivo).

Abrindo a reunião, foi explicado que cada clube teria o peso de seu voto de acordo com a classificação da última edição da competição. A Caldense teve peso 4.

O modo de disputa do campeonato foi mantido em relação a 2024: Dois grupos de seis equipes, com jogos de ida e volta, as três melhores de cada chave passam para a fase seguinte em um triangular com turno e returno, onde o melhor time conquista o acesso e vai para a final em dois jogos. A última equipe de cada grupo na primeira fase é rebaixada. Foi decidido que os cartões serão zerados ao final da primeira fase. Não haverá limite de idade para inscrição de atletas. Por unanimidade, a divisão dos grupos ficou da seguinte forma:

Grupo A: Caldense, Mamoré, Patrocinense, URT, Uberaba e Varginha.

Grupo B: Democrata, Guarani, Ipatinga, North, Nacional, Valeriodoce.

A competição terá início em 03 de maio e término em 03 de agosto, sendo jogos aos finais de semana e em quatro quartas-feiras. Cada clube apontou seus horários de preferência para os jogos. A Caldense indicou o horário de seus jogos aos sábados às 19h e às quartas às 19h.