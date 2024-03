Contrapartida com a Puc Minas Poços de Caldas possibilita aquisição de desfibriladores e monitores multiparamétricos para a Santa Casa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última sexta-feira (15), o Campus da Puc Minas Poços de Caldas realizou a doação de novos equipamentos à Santa Casa, fortalecendo seu compromisso com a saúde pública da cidade.

Com a contrapartida entre a Universidade e a Prefeitura Municipal, foram investidos R$ 350 mil na aquisição de quatro desfibriladores cardíacos e onze monitores multiparamétricos, utilizados no monitoramento preciso dos pacientes. A entrega reuniu autoridades municipais e representantes do hospital.

As ações realizadas pela PUC Minas Poços de Caldas na Saúde envolvem diferentes especialidade, que se relacionam com cursos de graduação ofertados pela Universidade nesta área, como Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Psicologia e Odontologia. O plano de contrapartida firmado com a Secretaria de Saúde se intensificou desde 2017, quando foi aberto o Curso de Medicina do Campus. Nos anos recentes, os investimentos na qualificação dos serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) somaram milhões de reais.