Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas combate incêndios em vegetação em diversos pontos da cidade

Nesta sexta-feira, 23 de agosto, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas enfrentou incêndios em vegetação em quatro diferentes pontos da cidade desde a manhã. A intensa fumaça resultante das queimadas cobriu o sol, deixando-o com uma coloração avermelhada.

Os focos de incêndio foram registrados nas zonas Sul, Leste e Oeste de Poços de Caldas. As condições climáticas, caracterizadas por altas temperaturas e baixa umidade, contribuíram para a rápida propagação das chamas e a dispersão da fumaça pela cidade. A fumaça e a fuligem foram particularmente perceptíveis nas zonas Sul e Leste.

Embora os incêndios tenham se espalhado por diversas áreas, não foram relatados danos a propriedades nem a vidas humanas. Atualmente, resta apenas um foco ativo na zona Oeste, que está sendo combatido pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Este foco não representa um grande risco para a população.

Os bombeiros continuam trabalhando intensamente para extinguir todos os focos de incêndio e garantir a segurança da comunidade.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.