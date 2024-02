Corpo de bombeiros resgata cão em local de difícil acesso na zona sul de Poços de Caldas

Uma operação mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros em Poços de Caldas, na noite de sexta-feira, 23, quando foram chamados para resgatar um cão em um local de difícil acesso, situado em um bairro da zona sul da cidade.

O chamado veio de uma moradora local, cuja cachorra havia se aventurado em um terreno abaixo de sua residência e ficado impossibilitada de retornar por conta própria. Diante da situação, a única solução foi acionar os bombeiros através do número de emergência 193 para o resgate.

Com habilidade e equipamentos adequados, incluindo escadas e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), os bombeiros conseguiram alcançar o animal. Após a devida segurança, foi colocado um peitoral no cão e ele foi retirado do local sem ferimentos, sendo entregue são e salvo à sua tutora.

