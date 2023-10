Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O corpo de Willian de Morais, de 42 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira, 27, em Poços de Caldas, foi encontrado na manhã deste sábado, 28, na zona leste da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, familiares acharam a motocicleta utilizada por ele próximo à torre de transmissão do bairro Chácara Alvorada, o que levou à localização do corpo no mesmo local.

Willian foi visto pela última vez ontem por volta das 12h30min, quando deixou o filho na casa de sua mãe e seguiu para o trabalho. William era proprietário de uma loja de móveis planejados em Poços.

Ainda segundo informações repassadas aos policiais, William sofreu um infarto há cerca de 2 semanas e fazia uso de medicamentos controlados.

A perícia esteve no local e a causa da morte segue em investigação.