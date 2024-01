Corpo é encontrado em usina hidrelétrica em Poços de Caldas

Na noite de ontem, 22, por volta das 18h30min, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, resgatou um corpo que se encontrava preso nas grades da tomada d’água do canal da barragem da usina hidrelétrica Antas 1, situada na Avenida Silvio Monteiro Santos, em Poços de Caldas.

A vítima é Gisele de Fátima Balbino de 43 anos. Ela estava desaparecida desde o último sábado, 20, quando caiu em um rio no centro da cidade.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi removido pela funerária municipal e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

Segundo a funerária municipal, não haverá velório. O sepultamento será hoje, 23, às 11 horas, no Cemitério Parque.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.