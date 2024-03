Curso para Gestantes da Unimed Poços promove capacitação para a chegada do bebê

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Curso para Gestantes, realizado no mês de março pela Unimed Poços de Caldas, foi um verdadeiro sucesso.

Com a participação de mais de 80 pessoas, entre gestantes e acompanhantes, o evento proporcionou informações valiosas e orientações essenciais para uma gestação saudável e tranquila.

Um dos destaques do curso é o fato de ser totalmente gratuito e aberto a toda comunidade. Realizado

a cada três meses, esta é uma oportunidade para que futuras mamães e acompanhantes se preparem adequadamente para a chegada do bebê.

Nesta última edição, houve a participação de renomados profissionais da área da saúde, incluindo médica

obstetra, pediatra, enfermeira obstetra, psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta.

Durante os quatro dias de curso, foram abordados temas como o desenvolvimento do bebê durante a gestação,

cuidados com a alimentação, exercícios recomendados, orientações sobre o parto e os primeiros cuidados com o recém-nascido. Além disso, as gestantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas.

Fique atento para a próxima edição do Curso para Gestantes! Se você está esperando um bebê ou conhece

alguém que está, essa é uma oportunidade imperdível para se preparar para essa fase tão especial da vida.