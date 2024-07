Cursos profissionalizantes são oferecidos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A prefeitura de Poços de Caldas, através das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e de Promoção Social, firmou uma parceria com o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESE), para oferecer gratuitamente cursos profissionalizantes à população. Os cursos serão realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Neste momento, serão oferecidos dois cursos de formação socioprofissional: Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Técnicas de Operação de Caixa. Ambos os cursos serão realizados no SENAC Poços de Caldas, localizado na Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados.

Detalhes dos Cursos

Curso de Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Turno: Tarde

Início: 5 de agosto de 2024

Inscrições: Até 15 de julho de 2024

Público-alvo: Profissionais que atuam na manipulação de alimentos, como cozinheiros, auxiliares de cozinha, garçons, e gestores de estabelecimentos alimentícios.

Objetivo: Garantir a manipulação segura dos alimentos, minimizando riscos de contaminação e promovendo a saúde dos consumidores.

Curso de Técnicas de Operação de Caixa

Turno: Tarde

Início: 14 de outubro de 2024

Inscrições: Até 20 de setembro de 2024

Público-alvo: Profissionais que atuam ou desejam atuar como operadores de caixa em estabelecimentos comerciais, como supermercados, lojas de varejo, farmácias, e outros pontos de venda.

Objetivo: Capacitar os participantes com habilidades necessárias para realizar operações de caixa de forma eficiente, segura e com atendimento de qualidade ao cliente.

Os interessados podem se inscrever através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de suas respectivas regiões ou pelo link de inscrição. Após o preenchimento do formulário online, o SENAC entrará em contato por meio do telefone ou e-mail informado para a realização da matrícula. Vale lembrar que o formulário não garante a vaga, pois, caso o número de inscritos supere o número de vagas disponíveis, os alunos serão classificados com base nos critérios de priorização de público-alvo: menor renda, jovens de 18 a 29 anos e mulheres acima de 40 anos.

Todos os alunos receberão uma bolsa-auxílio de R$ 6,00 por hora frequentada, além de um certificado para aqueles que completarem no mínimo 75% da carga horária e comprovarem aquisição das habilidades necessárias para exercer a função.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, destacou a importância dessa iniciativa: “Acompanhamos a demanda do mercado e, com instituições parceiras, reforçamos a profissionalização da população. Este é um passo importante para melhorar a qualificação profissional e aumentar as oportunidades de emprego em nossa cidade. ”

Para a secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, essas parcerias são um esforço significativo para promover o desenvolvimento econômico e social de Poços de Caldas, oferecendo oportunidades de capacitação e aperfeiçoamento para os cidadãos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e fortalecimento do mercado de trabalho local.